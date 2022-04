FS Italiane, "Rinascere e ritrovarsi" parole chiave della Freccia di aprile

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Rinascere e ritrovarsi. Sono le due parole chiave della, che per la cover ha scelto laL'artista, che si definisce "un individuo parte di un puzzle fatto di cuore, famiglia, musica e di tutte le anime che riempiono la vita", si prepara a condurre l'conIn attesa delche da settembre toccherà Verona, Firenze, Bari, Milano e Roma con due concerti per ogni città: uno intimo nei teatri, uno esplosivo nelle arene. Ad aprile rinascita è anche sinonimo diun passaggio non solo simbolico verso il rifiorire della vita. "Un numero, questo, – sottolinea FS in una nota – che offre spunti di riflessione, ma anche momenti di leggerezza e ispirazioni per viaggiare fuori e dentro di noi".Si parte per untra celebrazioni religiose e cortei in costume, si prosegue sulla rete dei cammini del Lazio in vista del Giubileo 2025 e si scende nella Locride per visitare il borgo di Gerace e le rovine della Villa Romana di Casignana. Senza dimenticare un tuffo nei parchi divertimento, dalla Romagna alla Puglia, tra nuove attrazioni e avventure leggendarie.Donne, corpi e "stare insieme" sono i concetti chiave dellaraccontata dalla sua curatrice Cecilia Alemani. La ricerca di una nuova prospettiva per la civiltà umana è invece il progetto espositivo di Gian Maria Tosatti al padiglione Italia. Si prosegue con lee le oltre 500 immagini su industria, lavoro e tecnologia esposte al. Si parla di cultura ma anche dicon, pronta a dare il suo apporto per traghettare l'Italia verso leNon manca uncon la maratona online per lae la storia delche da ex hotel per ferrovieri si è trasformato in una struttura d'accoglienza per famiglie di rifugiati, minori stranieri e donne sole. E, infine, uno sguardo al futuro conla conferenza ispirazionale che si terrà il 29 aprile nell'università romana, di cui il Gruppo FS Italiane è supporting sponsor. Per diffondere visioni che possano aiutare, in qualche misura, a migliorare il nostro mondo.La Freccia di aprile si può sfogliare e leggere in formato digitale, su FSNews, e su carta sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub, in copia cellofanata e personale, che i lettori potranno prendere e portare via. I contenuti del mensile di FS Italiane si possono leggere anche sul canale Telegram FSNews e i profili Twitter @fsnews_it e @LaFreccia_Mag.01-04-2022 16:07