FS Italiane, Ferraris: "Calabria strategia. Investiti 13,4 miliardi"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, la sua posizione la pone al centro dei collegamenti tra il Mediterraneo e l'Europa". Lo ha affermato l'Amministratore delegato del Gruppo FS Italiane,, durante la conferenza stampa per la presentazione degli"E' una Regione con un, che può essere valorizzato solo con una", ha aggiunto Ferraris, ricordando "con il piano industriale siamo impegnati a investire 200 miliardi nei prossimi 10 anni. Di questi, il 40% delle risorse è dedicato al Mezzogiorno e"."Riteniamo che gli investimenti che stiamo portando avanti insieme al governo, alla regione, alle istituzioni, siano davvero una, - ha proseguito Ferraris - ma solo con la collaborazione di tutte le parti coinvolte potremo realizzareappieno e fare in modo che portino a risultati concreti."Leanche quelle del territorio,e dovranno collaborare per sviluppare nuovi servizi e opportunità", ha avvertito l'Ad del gruppo, ricordando che oggi c'è unafunzionale e vede la reale prospettiva della regione".Ferraris ha spiegato che per avere unavi saranno- Infrastrutture, Passeggeri, Urbano, Logistica - e si prevedono interventi die potenziamento delle, nuovi, collegamenticon convogli ibridi e"Le principali azioni - ha aggiunto - toccheranno le infrastrutture" come la linea ferroviaria Jonica, la linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, e, per quanto riguarda le strade gestite da Anas, la SS106 Jonica, l'Autostrada A2 e il completamento della SS 182.Il piano del Gruppo Fs prevede anche la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse e protagonista il Polo Urbano di FS. Prossimo il lancio del bando in partnership con il Comune di Paola per la realizzazione e la gestione del nuovo porto turistico perpromuovere, anche l'interscambio ferro-acqua. Il Polo Logistica di FS si concentrerà invece sul potenziamento dei terminali per la creazione di nuovi hub intermodali.07-12-2023 17:16