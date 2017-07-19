Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
FS, Donnarumma: "Focus su investimenti Piano. Acquisizioni possibili"
(Teleborsa) - L'Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane, Stefano Donnarumma, conferma una strategia focalizzata sull'esecuzione degli investimenti previsti dal piano strategico 2025-2029 e sulle attività core, garantendo la solidità ed efficacia delle operazioni, evitando una nazionalizzazione o una quotazione in Borsa. E' quanto emerso in una intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore.
Il piano strategico targato Donnarumma prevede investimenti per 100 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, di cui oltre 50 miliardi di euro saranno impiegati nel prossimo decennio per potenziare la qualità del servizio. Entro il 2029, il Gruppo prevede di raggiungere ricavi pari a 20 miliardi di euro, un Ebitda superiore a 3,5 miliardi e un risultato netto superiore a 500 milioni. Per la rete Anas sono stati pianificati investimenti per 40 miliardi di euro, di cui 25 miliardi destinati a nuove opere di rilevanza nazionale e altri 15 miliardi al miglioramento della qualità dei servizi esistenti.
Donnarumma ha confermato anche possibili acquisizioni, mentre si fanno nomi come Mermec, Firema e Pizzarotti, ma ha precisato "siamo ancora in fase esplorativa". "La nostra intenzione è quella di rafforzare il Gruppo dal punto di vista della messa in sicurezza dell'execution. - ha spiegato - Noi ci occupiamo di mettere in sicurezza le FS, non operiamo salvataggi di Stato. Non vogliamo allargare i nostri interessi commerciali né vendere nuovi servizi o prodotti".
E' in corso di valutazione invece il porogetto Alta Velocità, che prevede la creazione di una newco in cui conferire le tratte in uso esclusivo dell'Alta Velocità e alcune tratte miste, il cui controllo resterebbe alle Ferrovie dello Stato, mentre il modello di finanziamento potrebbe prevedere l'applicazione del metodo RAB (Regulatory Asset Base) sia a debito che in equity. Non è prevista invece la privatizzazione o la quotazione della società.
