            Francia, si aggrava il deficit delle partite a dicembre a 0,6 miliardi

            News Image (Teleborsa) - A dicembre 2025 il saldo delle partite correnti francese mostrava un deficit di 0,6 miliardi di euro, in peggioramento rispetto al disavanzo di 0,3 miliardi di novembre (rivisto da -0,8 mld). Lo rivela la Banque de France.

            L'Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude a dicembre con un saldo negativo di 4,8 miliardi, in peggioramento rispetto ai -4,0 miliardi del mese precedente (rivisti da -4,2 mld) e oltre le attese per -3,8miliardi.

            In salita l'export che si attesta a 53,1 miliardi da 52,2 miliardi, così pure le importazioni che salgono a 57,9 miliardi da 56,2 miliardi.




            (Foto: Anthony Choren su Unsplash)

            (Teleborsa) 06-02-2026 09:11


