Forum Automotive, Green Deal: a favore o contro?

(Teleborsa) - Ilè al centro del dibattito legato alla, e l'ultima edizione delè stata un'occasione di confronto su queste tematiche. L'opinione degli esperti non è unanime, c'è infatti, sostenendo che il Green Deal andrà a creare uneuropea nel mercato automotive, che dovrebbe rinunciare ad un solido know how nel campo della motorizzazione endotermica.Secondo, Manager automotive ed editorialista: "Il Green Deal europeo è una grande burla. Avrebbe senso se lo facesse l'Asia, che rappresenta il 64% delle emissioni a livello mondiale. L'Europa è il Paese meno competitivo, l'energia costa il 158% in più". L'esperto parla di "un binario morto", perchè oggi tutto è "basato su prodotti che arrivano dalla Cina" ed anche le materie prime per produrre batterie, come la grafite, arrivano dalla Cina.

(Teleborsa)

del Green Deal e, più in generale, della mobilità elettrica, sostiene che sia l'economia circolare che la tecnologia siano sufficientemente mature per abilitare questa transizione, che dovrebbe essere sorretta da uncon l'evoluzione delle tecnologie relative., Presidente di Class Onlus e Fondatore del Partito dei Verdi, afferma che "bisogneràe rilanciare l'economia europea", mentre "manca una politica industriale di Governo". "L'Italia oggi non ha un peso specifico nelle decisioni in Europa. - sottolinea l'esperto - Costruire un'auto elettrica costa molto meno che produrne una con motore termico, ma in Europa costa il 6'% in più.".Lanei paesi extraeuropei, ein particolare, è quindi, ma, salvo alcune eccezioni nordiche,29-10-2024 18:49