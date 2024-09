Forum Ambrosetti, atteso Zelensky a Cernobbio

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il presidente ucrainopotrebbe prendere parte ai lavori dellain programma a a Villa d'Este, a Cernobbio, dal 6 all'8 settembre. "Stiamo lavorando per avere Zelensky in presenza – ha dettodurante la conferenza stampa di presentazione dell'evento –. Sarà una cosa che si svilupperà all'ultimo momento per ragioni di sicurezza, ma se dovesse avverarsi sarebbe uno dei grandi risultati dell'anno".Zelensky sarebbe atteso venerdì, primo giorno di lavori, stesso giorno in cui è confermata la presenza diGli organizzatori fanno sapere di essere in attesa di una conferma da un alto rappresentante istituzionale ucraino. Il giorno successivo, sabato, sarà la volta della, che dopo il venerdì a Verona, al mattino sarà al Forum per un intervento sulla presidenza del G7."Missione e ambizione del Forum – fa saperein una nota - sono quelle di offrire alla classe dirigente internazionale e italianaun'occasione di approfondimento serio e qualificato – supportato da analisi e ricerche – sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le imprese e per i Paesi. Come negli ultimi anni, sarà una iniziativa phygital (in parte fisica in parte digitale) con un hub centrale nella sede storica di Villa d'Este e collegati a questo, diversi hub in altre sedi in Italia, in Europa e nel resto del Mondo. Siamo felici di confermare la partnership con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con l'Agenzia ICE per offrire a tutta la rete diplomatica e degli uffici dell'Agenzia ICE nel mondo l'opportunità di seguire i lavori. In contemporanea, la Cina ospiterà un hub, in diretta streaming dalla nostra sede di Shanghai, che svilupperà anche contenuti locali offline in vantaggio di fuso. Questo sarà reso possibile grazie al contributo di Generali, il Beijing Club per il dialogo internazionale e il private equity cinese ClearVue Partners. Infine, in Italia, ci saranno tre hub fisici e digitali: in Puglia, grazie alla collaborazione di Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed Exprivia; a Padova, grazie alla collaborazione di Cherry Bank; in tutta Italia, grazie alla collaborazione di SACE che consentirà agli imprenditori delle PMI italiane di seguire i lavori. Per celebrare la 50esima edizione del Forum abbiamo realizzato diverse iniziative con l'obiettivo sia di ripercorrere la storia del Forum sia di rendere omaggio a coloro che hanno animato le prime cinquanta edizioni, dando vita a dibattiti e confronti. Presso Villa d'Este sarà infatti allestita la mostra fotografica '50 anni di sguardi sul mondo'; saranno inoltre presentati il Libro che ripercorre la storia del Forum curato da Sergio Romano e Ferruccio de Bortoli con le immagini e le citazioni più iconiche dei primi 50 anni del Forum e lo Studio strategico 'La valutazione degli impatti del Forum TEHA per il territorio locale e il sistema-Paese'. Infine, in apertura dei lavori, verrà proiettato il video celebrativo del Forum, curato da Cristiana Capotondi, mentre in chiusura dei lavori ci sarà una ulteriore sorpresa. In aggiunta, coerentemente con il nostro approccio sempre attento a sostenere percorsi diplomatici e di pace, abbiamo elaborato, coinvolgendo 8 Think Tank di 7 Paesi, una possibile roadmap di dialogo per arrivare a una risoluzione del conflitto russo-ucraino".Interverranno durante il Forum: il Presidente della Repubblicain video collegamento; la Presidente del Consiglio dei Ministri; il Presidente dell'Azerbaigian; il Primo Ministro dell'Ungheria; Sua Maestà la Reginadi Giordania.Per l'Italia, oltre al Presidente della Repubblica e alla Presidente del Consiglio, saranno presenti 11 Ministri; nel corso dell'ultima giornata dedicata all'Italia, nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, saranno presenti i portavoce dei partiti/movimenti di opposizione:, Presidente del Movimento 5 Stelle;Segretario Nazionale di Azione;, Segretaria del Partito Democratico.Per approfondire isarà presente unatra cui(Partito Repubblicano - Sud Carolina) e(Partito Democratico - Maryland) nonché lo Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti(Partito Repubblicano - Luisiana).Dopo l'opening speech di(Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti & TEHA Group) e il contributo - in diretta dal Quirinale – di Mattarella ci sarà la cerimonia di annullo filatelico del francobollo appartenente alla serie tematica "Le Eccellenze del sapere" dedicato alla 50esima edizione del Forum di Cernobbio alla presenza della Sottosegretaria di Stato per le Imprese e il Made in Italy03-09-2024 15:44