Formazione, accordo Min. lavoro -"Distretto italia": 45 grandi aziende per 10mila posti di lavoro

(Teleborsa) - Inserire nel mondo del lavoro, attraverso politiche attive di orientamento e formazione, persone a rischio di povertà ed emarginazione e soggetti che si avvalgono di misure di, compresi i beneficiari dell'assegno di inclusione che sono attivabili al lavoro: questa la finalità dell'accordo firmato oggi dalL'accordo - spiega la nota - è stato presentato oggi a Roma dal Ministro del Lavoro, alla presenza delle aziende del Consorzio, e crea un canale diretto di collaborazione tra enti pubblici el progetto di orientamento, formazione e avviamento al lavoro, partito all'inizio dell'anno su iniziativa diAgenzie per il Lavoro e altri enti, riuniti nel Consorzio ELIS sotto la presidenza di turno di. A oggi hanno aderito anche: 3TS, A2A, Acciaierie d'Italia, Adecco, Bain & Company, Best Engage, BNL BNP Paribas, Boston Consulting Group, Capgemini, Cisco, Confimprese, Dell Technologies, eFM, Enel, Engineering, Eni Corporate University, Ferrovie dello Stato Italiane, Fincantieri, FMTS Group, Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, Generali Italia, Gi Group, HTDI, Impresa Pizzarotti, Italiaonline, Gruppo FNM, Made in Genesi, ManpowerGroup, Milano Serravalle – Milano Tangenziali, OpenEconomics, Open Fiber, Orienta, Poste Italiane, Randstad, SCAI Solution Group, Siram Veolia, SITE Spa, Skuola.net, Soft Strategy, Synapsis, Synergie, TIM, Trenord e Umana.Sono 10.000 le posizioni vacanti individuate in fase di avvio del progetto dalle aziende che aderiscono a "Distretto Italia"e. Nell'aprile scorso sono partiti i primi corsi di formazione per le figure maggiormente cercate: posatori di fibra ottica, programmatori software, manager di cantiere e impiantisti elettrici. Tutti i percorsi di orientamento e formazione sono gratuiti e hanno una durata che varia dalle 5 alle 20 settimane. Negli ultimi anni i corsi organizzati dal Consorzio ELIS hanno registrato. Il Ministero del Lavoro mette a disposizione delle aziende di "Distretto Italia" le competenze e la rete territoriale per utilizzare al meglio le misure nazionali di politica del lavoro, e in particolare il Programma GOL e il Piano Nazionale Giovani, Donne e lavoro. Condividerà inoltre con i soggetti autorizzati e accreditati ai servizi per il lavoro che aderiscono a "Distretto Italia", al pari degli altri soggetti previsti dalla disposizione normativa, gli elenchi delle persone d'età compresa tra i 18 e i 59 anni, attivabili al lavoro.Da parte sua, ili impegna a proporre alle persone indirizzate a misure di reinserimento professionale le posizioni di lavoro già mappate nell'ambito del progetto, e quelle che emergeranno dai prossimi studi, con "particolare attenzione ai beneficiari attivabili al lavoro e beneficiari dell'Assegno di Inclusione, e prevedendo il coinvolgimento dei lavoratori in cassa integrazione, licenziati o in uscita dalle aziende, nelle quali sono in corso vertenze poste all'attenzione del Ministero".Presso Anpal Servizi sarà attiva la cabina di regia che coordinerà la collaborazione tra Ministero e Consorzio. L'accordo prevede poi almeno un incontro annuale tra il Ministro e le imprese diTutti i soggetti coinvolti si impegnano anche nell'attuazione di azioni attente alla parità di genere e al reinserimento attivo dei neet, tre milioni di giovani che in Italia non studiano e non lavorano, ovvero una persona su quattro"Questo accordo con il Ministero è un ulteriore passo per rendere ancor più solida la connessione fra scuola, imprese e Istituzioni a beneficio dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Grazie a questo accordo realizziamo un modello d'integrazione unico nel suo genere e daremo a tante persone la possibilità di formarsi e inserirsi nel mondo del lavoro, sulla base di un piano strutturato che soddisfi in pieno le esigenze aziendali. Anche Autostrade per l'Italia, grazie a questa iniziativa, avrà la possibilità di assumere nuovo personale specializzato nell'ambito del grande piano di assunzioni avviato per sostenere l'impegno infrastrutturale che, tra ammodernamento e potenziamento della rete autostradale, rappresenta la grande sfida del Gruppo Aspi da qui ai prossimi anni", commenAmministratore delegato di Autostrade per l'Italia sottolineando che con "Distretto Italia'26-06-2023 18:04