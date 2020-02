Fonti MEF: da Urso polemica pretestuosa e senza fondamento

(Teleborsa)

(Teleborsa) - In merito a quanto dichiaratodal senatore di Fratelli d'Italia,, fonti delprecisano che "si tratta di una"."Come è noto - proseguono dal MEF - l'ordine del giorno del Senato, come sempre in questi casi, prevede le comunicazioni del solo presidente del Consiglio dei Ministri in vista del prossimo Consiglio Europeo. Da questa mattina il, tra cui la preparazione del prossimodi Riad. Il Ministro ha inoltre incontrato al Ministero il presidente della Banca Europea degli Investimenti,per discutere del ruolo della Bei e dei suoi investimenti in Italia"., durante l'informativa del Premier Conte in vista del Consiglio europeo straordinario di domani,perché, aveva detto, "troppo impegnato nella campagna elettorale invece di rappresentare gli interessi nazionali e ascoltare il Parlamento".19-02-2020 02:33