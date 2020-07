FMI, debito pubblico globale record. Ripresa a rischio con prematuro stop stimoli

(Teleborsa)

(Teleborsa) - All'la politica ha risposta in modostanziando 11.000 miliardi di dollari. La risposta però "ha anche contribuito a far schizzare il debito pubblico globale al livello più alto della storia, sopra ildel PIL mondiale, superano il picco del dopo Seconda Guerra Mondiale". Lo afferma il, sottolineando che il debito è salito alNonostante la, "la necessità di azioni di bilancio non finisce qui perchéAnche se molti paesi stanno uscendo dl Grande Lockdown, in assenza di un soluzione alla crisi sanitaria restano forti incertezze sulla strada della ripresa", affermano il capo economista del FMresponsabile del Fiscal Monitor del Fmi."La priorità è la salute pubblica", aggiunge il Fondo, mettendo in evidenza come la politica di bilancio deve restare flessibilefino a quando non sarà assicurata una via di uscita sicura e duratura", mette in evidenza il Fmi, secondo il quale la crisipuò portare a una. Sarà necessario facilitare il trasferimento di risorse da settori in ritirata verso settori che crescono", aggiunge il Fondo."Non è possibile prevede con certezza come sarà il mondo post-Covid 19. Di sicuro i cambiamenti saranno profondi - osserva il Fmi -. Qualunque sarà il futuro richiede politiche di bilancio flessibili che facilitino i cambiamenti strutturali, affrontino le diseguaglianze e sostengano la transizioneDi fronte all'emergenza coronavirus lal'economia e "restare flessibile fino a quando non sarà assicurata unaun ritiro prima del previsto degli stimoli presenta il rischio di deragliare la ripresa. Lo lo afferma il Fmi, sottolineando che un ritiro prematuro degli stimoli preoccupa più dell'elevato debito pubblico.Intanto, il Direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva, e il Presidente della Banca Mondiale, David Malpass hanno annunciato che le riunioni annuali del Fmi e della Banca Mondiale, in calendario dal 12 al 18 ottobre a Washington, saranno per lo più in"Anche se ci stiamo preparando per uno scenario virtuale - precisa una nota -, ri con il formato delleriunione alle luce degli sviluppi e lavoreremo per accomodare le esigenze dei nostri membri".10-07-2020 02:47