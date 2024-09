Fisco, primo sì da CdM a testo unico su riscossione. Leo: "Avanti con semplificazione"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -attualmente all'esame del Parlamento, oggi il Consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura il testo unico in materia di versamenti e di riscossione". Lo annuncia Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze. "Si tratta del quarto testo unico approvato dala dimostrazione del nostro impegno costante per semplificare e razionalizzare le attuali norme in materia tributaria" aggiunge. "rispetto al percorso dei testi unici, con l'approvazione del provvedimento odierno, possiamo dire di essere a metà del percorso. In totale ne sono previsti otto - spiega Leo - andiamo avanti nel percorso di attuazione della riforma fiscale, per la costruzione di un fisco più equo e moderno"Il Testo, sottolinea il comunicato, è strutturato in base all'ordinario iter di acquisizione delle entrate, riportando: la disciplina dei versamenti diretti, e relativi rimborsi; la disciplina della riscossione mediante ruoli e coattiva; le disposizioni concernenti il funzionamento del servizio nazionale della riscossione; le disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie; la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell'Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali;Tre allegati, inoltre, riguardano l'individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dalle imposte sugli interessi; i canoni pagati a società non residenti o17-09-2024 20:22