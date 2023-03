Fisco, Leo: settimana prossima in CdM ddl riforma

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Riteniamo di poter portaresulla quale stiamo lavorando in Consiglio dei ministr. Lo ha confermato il viceministro all'Economia,intervenendo alla presentazione dei risultati 2022 dell'Agenzia delle Entrate."Importantissimo è stato il lavoro e la collaborazione che abbiamo svolto con l'Agenzia delle Entrate - ha aggiunto -, quando si tracciò il fisco del futuro: si passò dalle imposte reali, alle imposte personali che riguardavano il nuovo assetto del nostro sistema economico. La nostra ambizione è di fare qualcosa che in qualche modo riecheggi quella impostazione, dando anche un segnale della semplicità del sistema tributario".Sulla rottamazione: "Il direttore Ruffini mi ha informato che finora abbiamo ricevuto onlineQuesto ci fa capire quanta volontà c'è di cambiare il rapporto tributario e di chiudere una pagina che ha creato difficoltà ai contribuenti", ha aggiunto.Leo ha anche sottolineato che "bisogna mettere mano alle sanzioni, soprattutto alle amministrative che raggiungono dei livelli fuorilinea rispetto agli altri paesi, se pensiamo all'IVA. Si va dal 120 al 240%" di sanzione sulle imposte dovute. "In altri paesi cisi assesta sul 60%, ecco questo intervento va fatto" "Oggi noi abbiamo cinque tipi di sanzione: amministrativa, penale, le sanzioni accessorie, la 231 e la confisca per sproporzione. Mi pare sia in netto contrasto con il principio del ne bis in idem", ha aggiunto.09-03-2023 12:00