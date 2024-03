Findus, bastoncini surgelati sono un'icona per 8 italiani su 10

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Dalla GenZ ai Millennial, alle famiglie con bambini:, e il 78,9% di questi li associa in particolare allo storico marchio Findus. È quanto emerge dall'indagine "", commissionata ad, azienda leader nel settore dei surgelati.Una passione, quella per i bastoncini, che è ulteriormente rafforzata dalla recente operazione di Findus, avviata da febbraio, che ha visto una. I dati, che sono stati presentati oggi a Milano, mettono in luce l'affetto verso questo prodotto, testimoniato anche dall'iconico Capitan Findus, simbolo senza tempo associato al marchio, che continua a incantare e ispirare i consumatori con le sue mille avventure. Nel 1967 Findus portò sulle tavole italiane un prodotto che sarebbe diventato intramontabile: i Bastoncini di merluzzo. Da allora, accompagnano milioni di famiglie italiane nei loro pasti quotidiani, diventando un'icona culinaria intergenerazionale. Tra le principali motivazioni d'acquisto la fiducia nel marchio (95,8%), la facilità e rapidità di preparazione (95,1%) e la qualità del pesce (90,2%).I bastoncini si servono prevalentemente con un contorno di verdure, abbinamento preferito dal 63,2% del campione, ma sono molto apprezzati anche con un contorno di patatine fritte, scelte dal 38,5% dei consumatori, mentre il 24,4% li serve da soli e il 21,4% preferisce accompagnarli con salse e diversi condimenti."Quello dei bastoncini è un mercato che è stato creato proprio da Findus nel lontano 1967. Iconici per eccellenza, sono oggi un vero e proprio ‘cult' amati e apprezzati da 5 milioni di famiglie italiane", afferma. "Solo nel 2023 ne sono stati prodotti 7 mila tonnellate pari a circa 280 milioni di pezzi destinati al mercato nazionale. Così tanti da riempire 63 campi da calcio o fare due volte il giro della luna. Interamente prodotti nella sede di Cisterna di Latina, nel Lazio, sono un pilastro fondamentale per l'azienda, contribuendo al 30% del fatturato del nostro portfolio 'Pesce'".06-03-2024 19:00