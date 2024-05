Festival Internazionale Economia di Torino, Intesa Sp si conferma Partner

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo rinnova il suo sostegno come Partner alla terza edizione del, in programma dapartecipando attivamente alla manifestazione, come di consueto, sia con il coinvolgimento di relatori della Banca, sia ospitando alcuniPrimo appuntamento giovedìalle ore 17.30 all'Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo con l'incontroa cura di AFC Digital Hub durante il quale interverranno Francesco Bonchi, Barbara Caputo, Valerio Cencig coordinati da Bruno Ruffilli. I fenomeni criminali nel settore finanziario rappresentano una delle principali sfide per l'economia legale: Quale ruolo può giocare l'Intelligenza Artificiale in un contesto di criminalità finanziaria sempre più internazionale e digitale?Tanti e tutti attuali gli argomenti al centro del dibattito:n particolarecome anche diAttualissimo ilPer concludere, sabato 1° giugno all'Auditorium del grattacielo, l'incontroCon il sostegno al Festival Internazionale dell'Economia di Torino,"afferma ancora una volta lae il contributo attivo con cui partecipa allo sviluppo culturale della sua comunità. L'intervento si affianca a quello per altre importanti iniziative culturali torinesi, fra cui Biennale Democrazia, Biennale Tecnologia, Torino Jazz Festival, MITO SettembreMusica, Torinodanza Festival, l'apertura della Stagione d'Opera e Balletto del Teatro Regio, di cui la Banca è Socio Fondatore e il Torino Film Festival".14-05-2024 17:27