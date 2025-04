Festival delle Radici: primo anno tra territori, tradizioni e innovazione per il futuro dei piccoli comuni

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Si èl'evento ideato e organizzato dacon il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il progetto, itinerante, innovativo e sostenibile, è nato con l'obiettivo diNel corso di questo anno intenso sono state 3 le regioni italiane interessate:Tutti gli attori coinvolti hanno voluto raccontare la forza dei piccoli comuni, evidenziandone storia, tradizioni e prospettive di crescita futura di questi territori.L'intento, infatti, è quello di proiettare tali località verso un domani sostenibile. Tra i promotori del festival c'è il, sempre attento alle esigenze del territorio, che per tale motivo ha deciso di sposare il progetto e dare il proprio contributo per farlo crescere.Numerose destinazioni italiane, difatti, hanno enormi potenzialità ma non riescono ancora ad esprimerle e qui entra in campo Olidata: "Grazie alla tecnologia ed alle nostre professionalità, collaboriamo con enti pubblici e privati per dar vita a proposte concrete da mettere in atto su territori incredibili, gioielli made in Italy. Grazie ad analisi predittive dei flussi possiamo agire e rendere più appealing queste località considerate ancora secondarie. Solo. In questo primo anno di attività abbiamo già ottenuto importanti risultati ma siamo certi che potremo continuare a crescere, generando un impatto positivo sulle comunità locali non solo a livello turistico ma anche socio-economico", ha commentato14-04-2025 17:59