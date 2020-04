Federdistribuzione: "Dati Istat preoccupanti. Sostenere consumi per ripresa del Paese"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Un Paese bloccato che necessita di misure coraggiose per una ripartenza efficace. Ilcommenta così i. Informazioni che – prosegue Gradara – "cominciano a prefigurare l'impatto dell'emergenza Covid-19 sul sistema Italia".Se l'occupazione in qualche misura tiene,. "I dati di marzo sullindicano una sostanziale tenuta. Le misure varate sugli ammortizzatori sociali sono utili ma è necessario potervi accedere velocemente e con procedure semplificate per garantirne la massima efficacia e assicurare anche per i mesi successivi la maggiore stabilità occupazionale possibile.e questo si ripercuote sia sulla componente estera frenando le esportazioni sia sulla domanda interna, con investimenti e consumi che trascinano verso il basso i dati del PIL.come testimoniano tutte le previsioni fatte dagli istituti specializzati e i dati inseriti dal Governo nell'aggiornamento del DEF. È quindi fondamentale pensare da subito a, per rendere questa variabile il vero motore della futura ripresa del Paese".Per il presidente di Federdistribuzione. "Anche i dati sull'inflazione di aprile sono la spia di quanto sta succedendo. Se da un lato i cali del petrolio introducono una variazione negativa nella dinamica dei prezzi, dall'altro alcune oggettive difficoltà nelle filiere portano a un rialzo dei beni, prevalentemente quelli alimentari. Il fenomeno è però sotto controllo e la Distribuzione Moderna è fortemente impegnata a contenere gli incrementi attraverso politiche commerciali volte alla tutela del potere d'acquisto dei consumatori. Molte insegne hanno dichiarato di mantenere i prezzi fermi per ampi panieri di prodotti essenziali e il lavoro con i fornitori è costante per contenere le variazioni al rialzo. Secondo le più recenti rilevazioni di istituti esterni – conclude Gradara –".30-04-2020 04:10