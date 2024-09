Federalimentare, Mascarino: "Complimenti a Fitto per incarico prestigioso"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Federalimentare esprime il suo apprezzamento per la nomina di Raffaele Fitto quale Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, con delega alla Coesione e alle Riforme". Lo dichiara in una nota il"Per l'Italia, per il mondo delle imprese e dell'industria aver ottenuto una vicepresidenza esecutiva di così grande prestigio è certamente motivo di orgoglio. Nelle prossime sfide che la nuova Commissione dovrà affrontare, infatti, quella della coesione europea sarà fondamentale per costruire un'Europa più vicina ai cittadini, colmando le differenze economiche, sociali e territoriali attuali che ne hanno limitato la produttività. Una coesione – prosegue– che non può prescindere dall'innovazione e dalla competitività che saranno le due leve per raggiungere gli obiettivi della transizione verde e digitale sulle quali l'Italia e l'Europa sono chiamati a dare risposte nell'interesse comune e che, siamo certi, sapranno trovare in Raffaele Fitto un ottimo interlocutore. Aver ottenuto una vicepresidenza esecutiva alla Commissione Europea – conclude il– è una vittoria per l'Italia e per il nostro sistema Paese al quale vengono riconosciute autorevolezza, credibilità e affidabilità".17-09-2024 20:36