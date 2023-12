Federalberghi: Roma in crescita del 37% a Natale e del 32% a Capodanno. Ecco i dati aggiornati

(Teleborsa)

Molto incoraggianti per il turismo capitolino gli ultimi dati previsionali per le prossime feste elaborati dall'e diffusi da. Seppur da considerarsi ancora provvisorie, in quanto basate sulle prenotazioni finora ricevute e ancora soggette a variazioni soprattutto per ciò che riguarda le cancellazioni sotto data, le elaborazioni relative al periodo di Natale 2023 negli esercizi ricettivi di Roma Capitale(rispettivamente +37,78% e +37,84% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente).Nel periodo di Capodanno 2024 negli esercizi ricettivi di Roma Capitale sono stimati ad oggi 388.000 arrivi con +31,97% e 925.000 presenze con +35,04% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Per il Presidente di Federalberghi Roma,, si tratta di numeri molto positivi "Roma aumenta ancora le percentuali di crescita anticipate qualche giorno fa, confermando la sua forte ripresa anche in occasione delle prossime festività. Conforta anche il dato nazionale con gli oltre 19 milioni di italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio e che nella loro stragrande maggioranza premieranno la destinazione Italia. L'auspicio è che questa ottima tendenza non si arresti nel 2024, anno pregiubilare di fondamentale importanza per il consolidamento del nostro turismo".21-12-2023 17:20