FED, Powell prova a resistere alla pressione di Trump (e non solo)

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nella riunione di luglio che terminerà oggi, ladovrebbe mantenere invariati i, confermando l'attuale intervallo compreso tra 4,25% e 4,50%, in linea con le aspettative di mercato. Sarebbe la quarta riunione consecutiva senza interventi, a conferma di una strategia attendista del presidentein un contesto macroeconomico ancora incerto. L'economia statunitense continua a infatti mostrare segnali di tenuta grazie alla bassa disoccupazione, ma le pressioni inflazionistiche, alimentate anche da nuovi dazi commerciali, mantengono alta la cautela del comitato di politica monetaria (FOMC).Powell dovrebbe quindi ribadire un, lasciando aperta la possibilità di un taglio dei tassi più avanti nel corso dell'anno.La riunione si preannuncia però come una delle più delicate degli ultimi anni, anche sul. Il presidente degli Stati Uniti, al suo secondo mandato, ha rinnovato le pressioni su Powell, chiedendo tagli "di almeno tre punti" e criticando apertamente la lentezza dell'azione della Fed. Sebbene la legge del 1913 preveda la possibilità di rimuovere i governatori solo per "", la definizione rimane ambigua e la situazione solleva interrogativi sull'indipendenza dell'istituto centrale. Powell, finora, ha evitato scontri diretti, ma ha lasciato intendere che unprematuro in un contesto di dazi aggressivi potrebbe avere effetti pro-inflattivi.Non solo pressioni esterne: anche all'interno del board potrebbero emergere dissensi. Alcuni membri, in particolare, sarebbero pronti a votare per un taglio immediato dei tassi, rompendo il consenso finora mantenuto. Un doppio dissenso formale da parte di governatori (non presidenti regionali) rappresenterebbe un evento raro e significativo, evidenziando una crescente spaccatura nella valutazione delle condizioni macroeconomiche.Secondo diversi analisti, la probabilità di un taglio asi aggira attorno al 60%, mentre l'ipotesi più realistica resta un primo allentamento a, con una riduzione di 25 punti base. L'evoluzione dell', i segnali dal mercato del lavoro e il grado di ancoraggio delle aspettative inflazionistiche saranno determinanti per le prossime mosse. Intanto, i riflettori si spostano già sul prossimo(21–23 agosto), che potrebbe rappresentare l'occasione per ridefinire la traiettoria della politica monetaria alla luce dei dati aggiornati.30-07-2025 08:34