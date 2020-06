Fase 3, Stati Generali Economia al via nel fine settimana

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Glia partire da venerdì pomeriggio nella sala degli Stucchi di Villa Pamphili, a Roma, dove il premierincontrerà rappresentanti politici e parti sociali per fare il punto della situazione e confrontarsi sulle misure da mettere in campo per l'economia.Il calendario è in via di definizione, ma si dovrebbe iniziare con le opposizioni, proseguendo poi con ministri e capi delegazione della maggioranza.Sabato, Conte dovrebbe sentire tra gli altri, la presidente della Commissione UEe il presidente del Parlamento europeo. Lunedì 15 dovrebbero iniziare i colloqui con le parti sociali, che potrebbero richiedere più di una giornata."Gli Stati Generali inizieranno nel fine settimana, venerdì e sabato, per proseguire anche la settimana prossima. Vi sarà un confronto serrato e da lì nascerà anche un prolungamento di lavoro e sempre di più anche un Paese unito, come mai nel passato, in un confronto di dialettica e nel trovare soluzioni concrete", ha dichiarato a Timeline, su Sky TG24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento,10-06-2020 12:16