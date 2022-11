"Fabbrica" Young Artist Program, a Fiumicino i nuovi talenti selezionati dal Teatro dell'Opera di Roma

(Teleborsa) -continua la sua attività per promuovere la cultura in tutto il mondo. Presso lsi è svolto ilfrutto della rinnovata partnership con Aeroporti di Roma e ospitato dalla società di gestione degli scali romani nell'ambito degli eventi sia artistici sia culturali organizzati per l'intrattenimento dei viaggiatori. Ad esibirsi oggi in unil primo eseguito nella cornice della nuova area di imbarco A per i voli nazionali e Schengen e il secondo nell'area di imbarco E, davanti a un'ampia platea di passeggeri-spettatori, sono stati iprogetto nato nel 2016 per volontà del Sovrintendente Carlo Fuortes e diretto da Eleonora Pacetti per favorire la trasmissione di sapere e la promozione di nuovi talenti, italiani e stranieri, nel campo dell'opera lirica.

Tra i(Elena Burova, pianista; Agnieszka Jadwiga Grochala, soprano; Sara Rocchi, mezzosoprano e Arturo Espinosa, basso-baritono) che, confusi tra i passeggeri, hanno dato vita ad un flash mob di una ventina di minuti lungamente applaudito al termine dai viaggiatori, "Les collines d'Anacapri", C. Debussy; "Deh, vieni alla finestra" e "Là ci darem la mano" da Don Giovanni, W.A. Mozart; "Vissi d'arte" da Tosca, G. Puccini; "L'amour est un oiseau rebelle" Carmen, G. Bizet e "Soave sia il vento" da Così fan tutte, W.A. Mozart."Amo l'opera lirica, il teatro e, in generale, tutte le varie forme di arte e cultura. Trovo – ha commentato una passeggera in partenza per Cagliari – che sia stata saggia l'iniziativa di organizzare un concerto di opera lirica in un luogo dove ogni giorno transitano centinaia di migliaia di persone come è appunto l'aeroporto di Fiumicino che, peraltro, in passato ha già ospitato altri concerti. Bene. Avanti così"."L'Italia – ha aggiunto un sessantenne di Firenze in partenza per Copenaghen – è la culla dell'arte e della cultura. Il Leonardo da Vinci, principale porta d'ingresso per chi arriva in Italia dall'estero, ospitando opere d'arte importanti come ad esempio le sculture provenienti dal Parco archeologico di Ostia Antica, ma anche opere d'arte contemporanea e concerti di musica lirica, dà così nel migliore dei modi il benvenuto a chi sbarca nella Capitale".07-11-2022 15:22