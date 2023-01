Export distretti industriali italiani resta sostenuto e supera livelli pre-pandemici (+19,6%)

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2022,ha registrato una. E' quanto rileva il consueto report dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo , segnalando che si tratta deldell'anno, le esportazioni sonoattestandosi a quota, che risulta anche inquando l'export distrettuale fu pari a poco meno di 95 miliardi.Questi risultati riflettono in parte il rdei prodotti manifatturieri venduti all'estero (+12,4% tra gennaio e settembre 2022-2021 e +16% tra gennaio e settembre 2022-2019) eancora una voltache hanno nuovamente(negli stessi settori di specializzazione dei distretti italiani, le esportazioni della Germania hanno registrato un aumento del 10,8% sul 2021 e del 15% sul 2019).ed è stato completato da gran parte dei distretti:monitorati, 138 sono oltre i livelli dei primi nove mesi del 2019 e 128 distretti si collocano oltre i valori dello stesso periodo del 2021.: spicca in positivo il balzo della(+75,7%). Aumenti tra il 30% e il 40% sono stati registrati dai distretti specializzati in(37%),(+33,1%) e(+31,4%).risultano positive le performance di tutte le macro-aree:(+20% sul 2019), il(+20,2%),(+16,8%),(+23,1%).per aumento dell'export (in valore) rispetto al 2019 si segnalano: la filiera Metalmeccanica con i, la, la, la; e ancora ilcon l'Oreficeria di Arezzo e di Vicenza, l'Occhialeria di Belluno, la Pelletteria e le calzature di Firenze, il Tessile e abbigliamento di Prato, la Calzatura sportiva e sportsystem di Montebelluna, l'Abbigliamento di Empoli, l' Abbigliamento-tessile gallaratese; ilcon le Piastrelle di Sassuolo, i Rubinetti le valvole e il pentolame di Lumezzane, il Mobile e pannelli di Pordenone e il Legno e arredo della Brianza. All'interno dellai risultati di maggior crescita delle esportazioni sono stati ottenuti dall', dalle C, dal, dalsud-orientale, dall', dall'e dall'I mercati in cui l'export dei distretti nei primi nove mesi del 2022 ha registrato la crescita maggiore sono(+3,4 miliardi di euro), la(+2,9 miliardi) e la(+2,5 miliardi). Insieme questi tre mercati si segnalano anche alcuni mercati lontani come la, glied il. Arretramenti significativi sono invece stati subiti inL'export dei distretti - segnalano gli esperti - dovrebbe aver mantenuto un buon ritmo di crescita anche nei mesi autunnali, mentre a inizio 2023 le vendite estere distrettuali sono attese sperimentare un rallentamento, in un quadro di domanda mondiale meno favorevole.24-01-2023 12:52