Expo 2025: NSG Group investe 80 milioni nel Padiglione Italia a Osaka

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel corso di un evento tenutosi presso l', l'azienda giapponese leader nella produzione di vetro per l'industria automobilistica, per l'edilizia e del vetro tecnico,, ha annunciato unpresso lo stabilimento diin provincia di Chieti.Presente nel territorio abruzzese dal 1962, privatizzata nel 1994 con il gruppo Pilkington e acquisita poi nel 2006 dalla giapponese NSG Group, lo stabilimento di San Salvo, con una forza lavoro di, vede ora un nuovo investimento sostanziale capace di aumentare la sua produzione dalle attuali 140 mila tonnellate di vetro piano all'anno a 160 mila tonnellate, con unIl rifacimento del forno permetterà allo stabilimento diche vengono poi lavorate per realizzare gli equipaggiamenti utilizzati da tutti i maggiori gruppi automobilistici, il vetro per l'edilizia e il design. Il ciclo di produzione del vetro per tutti i settori di applicazione viene così potenzialmente completato all'interno dello stabilimento di San Salvo, con un'ottimizzazione globale dei costi di economia di scala.Il nuovo investimento è declinato anche in chiave dipermettendo une un risparmio nel ciclo dell'acqua di 260mila metri cubi all'anno. Il forno è progettato per l'implementazione futura di fonti più sostenibili quali idrogeno e la fusione elettrica. I lavori di rifacimento del forno secondo la tecnica del cold repair saranno completati nel 2026. Con una cava per l'estrazione della sabbia a Melfi (PZ) e stabilimenti a Porto Marghera (VE) per la produzione di vetri per edilizia e a Settimo Torinese (TO) per la produzione di vetri per auto, il gruppo industriale si muove in controtendenza con la contrazione complessiva dei diversi mercati di riferimento, puntando sul completamento in house del ciclo produttivo e sull'ottimizzazione dei costi di filiera."Con piacere apprendo che la NSG Group ha annunciato di aver destinato un investimento da 80 milioni di euro per laDa Osaka arrivano buone notizie dalle aziende giapponesi che producono in Abruzzo, dimostrando ancora una volta la grande attrattività della nostra Regione", ha dichiarato ilal termine dell'incontro organizzato con la collaborazione del MIMIT ed Invitalia, e che ha visto protagoniste le tre aziende giapponesi Denso, NSG Group Honda operanti in Abruzzo ed ospitato nell'auditorium del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka."Sono felice che ilpartecipando all'incontro che celebrava le tre aziende giapponesi presenti nella nostra regione, abbia annunciato che l'NSG Group investirà per puntare su San Salvo con il rifacimento di uno dei due forni float operanti nel sito produttivo. Un nuovo forno la cui vita ventennale assicura ancora la presenza dell'NSG Group in Abruzzo. Nuove prospettive, quindi, per lo stabilimento di San Salvo" ha commentato"Il Padiglione Italia si conferma un avamposto per la diplomazia della crescita" ha dichiarato il Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka,"Annunci economici importanti, come quello di NSG Group, sottolineano lacon la collaborazione olistica tra aziende del settore privato e Istituzioni pubbliche. Basti pensare che in Abruzzo, una Regione che conta poco più di un milione di abitanti si concentra la più alta percentuale di imprese automotive, con la presenza della più grande fabbrica di vetro per auto al mondo"."Questo investimento confermauna regione competitiva e all'avanguardia" ha dichiarato"Investimenti di questo tipo testimoniano e rendono concreto l'impegno del MIMIT nel favorire la competitività dei territori, stimolando l'interesse di grandi gruppi industriali esteri a investire nel Sistema Italia".17-06-2025 09:52