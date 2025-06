ex-Ilva, incontro con Enti locali sull'accordo di programma proposto da Urso

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Questa è una, del piano di decarbonizzazione a Taranto e del piano siderurgico nazionale, di cui peraltro mi hanno chiesto anche di, essendo un aspetto centrale della sicurezza di questo paese". Così il Ministro delle Imprese e del Made in Italyentrando al Copasir, dove ha riferito della situazione del settore.in videoconferenza idel comune e della Provincia di Taranto, della Regione Puglia e l'Autorità Portuale del Mar Ionio. Nel corso della riunione, il Mimit ha confermato lache emergeranno dal territorio, in un'ottica di piena e leale collaborazione tra organi dello Stato. Le Amministrazioni coinvolte sono statenelle prossime ore ledi modifica alla bozza dell'Accordo di programma interistituzionale attualmente in esame.Nel ruolo di mediatore il Presidente della Regioneha stemperato la lineadel neo sindaco di Taranto, cheper la città. Destano preoccupazioni soprattutto le tempistiche della decarbonizzazione, con termine fissato al 2039, la lenta introduzione di tre forni elettrici al posto degli altiforni, la nave rigassificatrice nel mar Grande, anche se di natura temporanea, e l'installazione di una piattaforma galleggiante in mare per desalinizzare l'acqua e metterla a servizio della fabbrica.invece riguardo il, che sarà definito da un accordo da stipulare con l'investitore, sebbene Baku Steel non muoverà un passo senza l'Aia ed i permessi per il rigassificatore. E nel frattempo, prima di spegnerlo per lavori di manutenzione e riavviare l'altoforno 2 entro dicembre 2025, procedendo con un solo altoforno attivo sino al 2026..Frattanto,si è svolto oggi un, che si è, per l'estensione della. La misura dovrebbe coprire fino a, di cui 3500 a Taranto. Palazzo Chigi ha garantito le risorse per la continuità, stanziando 200 milioni, ma per i sindacati non sono sufficienti ad arrivare sino a fine anno. Presenti il vicecapo di gabinetto del ministero Luca Sabatini, lo staff ministeriale, i dirigenti di Acciaierie d'Italia, rappresentati da Maurizio Saitta e Claudio Picucci, i responsabili delle politiche attive del lavoro e rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm.25-06-2025 19:56