Ex Ilva, via libera della Camera: il decreto è legge

Il testo del decreto, su cui il Governo aveva già incassato la fiducia, è stato approvato dalla Camera con. Con l'approvazione di Montecitorio, essendo stato già licenziato dal Senato. Il decreto ex Ilva degli impianti presso lo stabilimento di Taranto, essendo le risorse destinate alla manutenzione, al ripristino ed all'adeguamento degli impianti, secondo quanto previsto dall'accordo per la decarbonizzazione. Frattanto, che doveva essere firmato ieri al MIMIT resta sotto i riflettori in vista della e in attesa che gli organi assembleari degli Enti locali coinvolti si esprimano sul piano di decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. A tasso di mercato e con, potranno essere in Amministrazione Straordinaria o, su richiesta dei commissari. La restituzione dovrà avvenire entro 120 giorni dalla vendita dell'impianto o entro 5 anni con priorità rispetto a qualsiasi altro debito. Per la realizzazione degli impianti per la produzione del preridotto e l'uso dell'idrogeno nel ciclo produttivo. E' poi previsto che la società incaricata possa scegliere un partner privato scelto mediante procedura di gara. Nelle aree ex Ilva ed in quelle esterne si può far prevista per i programmi di investimento di interesse nazionale. Il decreto contiene anche una. Vengono stanziati per un massimo sei mesi, non prorogabili, destinato a imprese in fase di cessazione con possibilità concrete di vendita e riassorbimento occupazionale. Per il 2025, è previsto l'esonero dal pagamento delle contribuzioni aggiuntive legate alla cassa integrazione straordinaria a favore di aziende in crisi complessa, a condizione che non vengano attivati licenziamenti collettivi, e viene estesa a 12 settimane la CIG per le PMI nel settore della moda. 01-08-2025 10:12