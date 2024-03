Ex Ilva, prosegue "operazione rilancio": sindacati convocati il 25 marzo

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Per l'ex Ilva procede: i sindacati dei metalmeccanici sono stati convocati a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, per lunedìalle 19 per discutere della situazione. Lo riferiscono fonti sindacali.Tanto più che nei giorni scorsi è arrivato unè infatti scesa in campo SACE, il gruppo assicurativo finanziario italiano specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, che ha annunciato le prime iniziative che danno il via al processo di supporto ad Acciaierie d'Italia e al suo indotto.E sempre nelle scorse ore, laIl provvedimento, che ha già ricevuto il via libera dal Senato il 5 marzo, è dunque legge. "Ringrazio i deputati per la piena collaborazione e il forte senso di responsabilità manifestati durante l'iter del provvedimento: oggi si segna una tappa importante per la storia della siderurgia italiana", ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy,al termine del voto finale dell'Aula di Montecitorio al Dl ex Ilva. "Con l'approvazione definitiva del decreto, che durante i lavori parlamentari è stato ampliato e migliorato, le Istituzioni hanno dimostrato coesione e capacità di ascolto, accogliendo le indicazioni arrivate delle forze sociali e produttive e dando delle risposte concrete. Solo lavorando insieme possiamo garantire la continuità produttiva degli stabilimenti dell'ex Ilva e rilanciare così un asset fondamentale come è quello della siderurgia nazionale" ha aggiunto. "Si conferma ancora una volta la volontà del Governo Meloni di puntare sulle eccellenze italiane e tutelare le imprese strategiche per il nostro Paese. Il Sistema Italia c'è, andiamo avanti così" ha concluso.E sono arrivate anche le parole della commissaria alla concorrenzasul prestito per l'ex Ilva che appare essere stato "necessario" e, per quanto la Commissione debba "raccogliere maggiori informazioni sul dossier dell'ex Ilva", la Commissaria ha detto intervistata da Rainews di "capire le azioni del governo italiano". Vestager ha detto di non sapere "18-03-2024 19:40