Ex Ilva, per indotto agevolazioni e fondo di sostegno

(Teleborsa) -hanno avuto una riunione in videocollegamento con i sindacati rappresentanti dei lavoratori dell'indotto di Acciaierie d'Italia per un aggiornamento sulla situazione dell'ex Ilva anche al fine di predisporre ulteriori misure necessarie per la filiera. Nel corso della riunione, rendono notohanno illustrato i provvedimenti che il Governo intende mettere in campo aa partire dall'estensione in deroga dellaper le aziende della filiera. Inoltre, è stato reso noto che ildi Adi. In particolare, revisione delle norme per la tutela dei crediti delle imprese dell'indotto nell'ambito della procedura concorsuale. Sarà confermata la prededucibilità dei crediti delle imprese dell'indotto, eliminando quelle differenziazioni che in passato hanno generato difficoltà interpretative e applicative e provocato discriminazioni all'interno della platea.che hanno erogato le proprie prestazioni, senza soluzione di continuità, sino al giorno della decretazione dell'amministrazione straordinaria, contribuendo a garantire la continuità produttiva. Poi, accesso agevolato delle imprese dell'indotto al fondo di garanzia Pmi. Sarà previsto l'esonero dal pagamento delle commissioni una tantum per l'accesso al fondo e per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite. Per la misura della garanzia diretta sarà previsto un innalzamento all'80% per tutte le operazioni. Per quanto riguarda le operazioni di riassicurazione, la copertura del fondo di MCC sarà incrementata fino al 90% sulle garanzie rilasciate in prima istanza dai confidi non superiori all'80%. Inoltre, istituzione fondo di sostegno per le imprese dell'indotto. Il fondo prevedrà un contributo, nell'ambito del de minimis, per abbattere gli interessi che le imprese dell'indotto dovranno corrispondere sui mutui per"La nostra richiesta di attivare un ammortizzatore sociale inper tutelare tutti i lavoratori diretti, degli appalti e dell'indotto in ogni sito ex Ilva è stata accolta dai ministri Urso e Calderone. Verificheremo gli strumenti legislativi che saranno adottati, e continuiamo a rivendicare concrete soluzioni per il rilancio della produzione, per l'ambientalizzazione e per la sicurezza dei lavoratori, che restano le nostre priorità". È quanto dichiara il segretario confederale della Cgil,al termine dell'incontro al ministero del Lavoro."L'incontro di oggi con i ministri Urso e Calderone, i sindacati confederali e le categorie dei settori interessati, in merito alle legittime preoccupazioni dei lavoratori dell'indotto dello stabilimentoha confermato la volontà del Governo di procedere speditamente alla soluzione dell'annosa vertenza Acciaierie d'Italia, riaffermando il percorso in atto per definire un diverso assetto societario anche attraverso, sottolinea il segretario confederale della Cisl,"Registriamo positivamente il fatto che il Governo voglia trovare una soluzione al problema degli ammortizzatori per i dipendenti delle ditte dell'appalto. L'idea che si stia lavorando a un ammortizzatore unico che possa inglobare tutte le realta' che rientrano nella crisi dell'Ilva è sicuramente un punto positivo"24-01-2024 17:43