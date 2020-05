Ex Ilva, Patuanelli: "Governo si aspetta piano serio e ambizioso entro 5 giugno"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Ieri Mittal ha fatto sapere che laverrà presentataMi aspetto, ma tutto il Governo si aspetta, un Piano industriale che sia serio, ambizioso e lungimirante e che non metta in discussione gli accordi presi il 4 marzo". È quanto ha affermato ilesaminando la questionenell'sulla situazione della siderurgia in Italia sottolineando che ritiene "fondamentale l'ingresso dello Stato".Il piano dovrà prevedere il rifacimento integrale degli impianti. Nel dettaglio – ha spiegato Patuanelli – "l'deve essere rinnovato, dovrà esserci unacon la presenza di forni elettrici. Il governo dovrà monitorare sulladel piano stesso. Il costo dell'energia è un problema serio e bisognerà creare le condizioni affinché sia sostenibile". Dal momento che sarà "molto difficile trovare un equilibrio tra competitività dello stabilimento, prezzo acciaio finale, tutela ambientale e sicurezza dei lavoratori" Patuanelli ha definito un "passaggio obbligato" quello che vede il Governo "accompagnare, almeno parzialmente, l'impresa privata, il player industriale privato, con interventi di Stato a tutela della sicurezza dell'ambiente".Per quanto riguarda loPatuanelli ha detto che "non era un ostacolo all'investimento di ArcelorMittal nell'ex Ilva" e che "non c'entrava nulla con la volontà di ArcelorMittal di recedere in quel momento dal contratto". Oggi – ha aggiunto – scudo non c'è, l'impianto continua a essere gestito, a produrre seppur limitatamente senza che questo sia diventato un ostacolo".26-05-2020 01:34