Ex Ilva, Bernabè (Acciaierie d'Italia): arrivare ad assemblea con soluzione problemi finanziari

(Teleborsa) - ". Lo ha detto il presidente,, in vista dell'assemblea del 2 dicembre dell'ex Ilva. "Il piano per la decarbonizzazione, per la transizione energetica è pronto - ha spiegato nel corso del Sustainable Future Forum -, i progetti ci sono manca il finanziamento, e spetta agli azionisti decidere che cosa vorranno fare in termini di finanziamento di un processo di transizione che è molto oneroso e comporta nI prezzi dell'energia hanno avuto un impatto gigantesco sull'Ilva.normale, tipo il 2019 e 2020, siamo passati a un costo complessivo di 1,4 miliardi, insostenibile per qualsiasi impresa", ha aggiunto. "Gli strumenti che il governo ha adottato, la- ha spiegato -, ma ci ha imposto comunque una riorganizzazione dell'assetto produttivo in modo tale da minimizzare i consumi. Questo è avvenuto anche nell'industria a valle che ha fermato la produzione per i costi"."Riequilibrare la governance. È quanto urge in questo momento storico all'ex Ilva, il più grande polo siderurgico d'Europa. Alla vigilia dell'assemblea dei soci, inizialmente prevista per lo scorso 25 novembre e poi rinviata a domaninecessario metter mano agli assetti del sodalizio di Acciaierie D'Italia, nato attraverso una partnership tra privato e pubblico. Per la Fim Cisl, che parla con il segretario generale Roberto Benaglia e il segretario nazionale, Valerio D'Alò "C'è bisogno di riequilibrare la governance. Lo Stato, negli anni, ci ha messo molto denaro, ce ne metterà altri 2 miliardi. Come sindacato vogliamo che queste risorse vengano spese effettivamente per recuperare il declino registrato dal Gruppo. E i dati della produzione lo dimostrano. Oggi Acciaierie d'Italia, in questo modo, non è in condizione di poter reggere uno stabilimento"Con il riequilibrio della governance, dove chi mette i soldi possa gestire la partita in prima persona, porterebbe benefici all'intero sistema, ormai compromesso, di relazioni industriali e darebbe anche una risposta di un interesse realmente strategico del Gruppo Acciaierie D'Italia. Soluzione importante anche per l'anello debole degli appalti e dell'indotto, troppo spesso condizionati dalle incertezze causate da una gestione poco virtuosa. Senza trascurare, ridando loro centralità, i lavoratori di Ilva in Amministrazione Straordinaria, quest'ultima in campo allo Sato e proprietaria degli impianti in cui opera Acciaierie D'Italia. È giunto il momento di fare chiarezza. Lo chiedono i lavoratori,01-12-2022 12:25