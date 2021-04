Ex Embraco, futuro appeso a un filo: accelerare progetto Italcomp

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Fissato per il prossimoun incontro tra il Ministro dello Sviluppo economicoe i presidenti delle Regioni Piemonte e Veneto,per affrontare la questionelache dovrebbe nascere dall'accorpamento dell'ex. Ad annunciarlo ai sindacati e ai lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri in presidio ( quando mancano 18 giorni ai licenziamenti collettivi che scatteranno il 25 aprile) sotto la sede della Prefettura, il prefetto di Torino,Le sigle sindacali hanno subito replicato che si tratta di un, senza dunque il necessario coinvolgimento delle parti sociali. Tavolo con il Governo che potrebbe essere convocato ilma non c'è ancora ufficialità. Le deleghe non sono ancora state assegnate - la spiegazione ufficiale che arriva dalla prefettura - forse saranno assegnate giovedi' prossimo. Si dovrà dunque attendere di sapere chi sarà lIntanto, sulinterviene l'assessore al Lavoro della Regione Piemontesono due le strategie che bisogna porre in essere, affinchè la situazione dei lavoratori dell'ex Embraco possa trovare una soluzione. Il progetto alla base e' quello che le due società si uniscano in Italcomp, che vedrebbe Riva di Chieri (To) sede della grande manifattura dei compressori. I posti di lavoro in gioco sono circa"In primo luogo - ha spiegato l'assessore in Consiglio regionale - serve unche però al momento sembra essere fermo: la situazione di Embraco è collegata a quella di Acc di Mel in Veneto che ha una difficoltà ma solo in termini economico-finanziari, perchè le commesse ci sono". Nel dettaglio specifica che "Ad Acc manca laper cui il commissario è costretto a chiedere una riduzione dei salari dei dipendenti e addirittura il rifiuto di alcune commesse".Secondo Chiorino "ile di grande rilancio del territorio. Si può creare un polo non solo italiano, ma anche europeo per la produzione dei compressori". L'altra strategia è quella diche per il momento non ha concesso il via libera a un aiuto finanziario pubblico per la fusione, mentre le lettere di"Un comportamento - ha sottolineato l'assessore - che non è coerente rispetto a decisioni prese in situazioni simile successe in altri Paesi". Ma intervenire in sede europea "richiede comunque tempi più lunghi, adesso laè un aiuto rapido da parte del sistema bancario". "Laè in corso, i tempi sono stretti: bisogna riuscire ad avere un finanziamento. Speriamo che con un passaggio istituzionale anche al MiSE, si ottenga il risultato. Finpiemonte potrà intervenire nel passaggio successivo, ma non su Acc direttamente che non è piemontese. Siamo anche in continuo contatto con la Regione Veneto", ha concluso Chiorino.07-04-2021 02:26