Europa, Fitch: shock della ragione di scambio limita il PIL nominale

(Teleborsa) - Uno dei principali effetti dellasull'economia europea è la grandeper la maggior parte dei paesi, secondo un nuovo report di. La ragione di scambio (in inglese terms of trade) è il rapporto al quale beni di diversi paesi vengono scambiati. L'agenzia di rating sostiene che questo shock spinge contemporaneamente al rialzo l'inflazione, abbassa i redditi reali, indebolisce le finanze esterne e esercita pressioni sulla politica monetaria e fiscaleViene sottolineato che ihanno iniziato ad aumentare rapidamente nel 2021 da una base molto bassa, essendo scesi durante la pandemia. I tassi di crescita annui nell'eurozona, in Germania, Francia e Italia sono stati del 15%-20% nel primo trimestre del 2022, i più forti da un decennio.Il grande shock dei prezzi all'importazione si traduce in un significativo. "I nostri calcoli mostrano che il deterioramento è quasi 3 volte maggiore della deviazione standard storica in Italia, che ha la quota più alta di importazioni di gas naturale nell'Europa occidentale - si legge nello studio - Lo shock è 2,4 volte la norma storica in Germania e 2 volte in Francia, che ha la dipendenza energetica più bassa dei tre paesi".Il deterioramento della ragione di scambio"L'energia importata è il principale motore dell'impennata dell'HICP e il corrispondente indice dei consumi interni e degli investimenti. Tuttavia, per il deflatore del PIL aggregato, la pressione sui prezzi è in parte compensata dal deterioramento della ragione di scambio - spiega Fitch - L'ampia pressione sui prezzi interni ha innescato una. La modesta crescita del PIL nominale crea un contesto meno favorevole per la riduzione del debito rispetto a quanto implicherebbe l'elevata inflazione HICP".23-08-2022 19:56