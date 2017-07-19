Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Euronext Sustainability Week 2025 "Scelte di investimento, tra engagement e stewardship"
(Teleborsa) - "L'attività di stewardship rimane centrale e ci consente di anticipare e monitorare i possibili rischi a cui i modelli di business delle aziende sono esposti, e di conseguenza i nostri portafogli in gestione. In quest'ottica, hanno un peso sempre maggiore i dialoghi riguardanti tematiche sociali lungo le catene di fornitura, specialmente nei mercati emergenti, e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 nel contesto europeo". Lo ha dichiarato Sofia Galarducci, del team Responsible Investments & Stewardship di Eurizon, in occasione del workshop "Scelte di investimento, tra engagement e stewardship", in corso a Palazzo Mezzanotte nell'ambito dell'Euronext Sustainability Week 2025.
(Teleborsa) 10-09-2025 16:56
(Teleborsa) 10-09-2025 16:56