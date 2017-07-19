Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Euro Zona, fiducia consumatori ottobre migliora a -14,2 punti
(Teleborsa) - Segnali di lieve miglioramento per la fiducia dei consumatori europei a ottobre 2025. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo e si porta a -14,2 punti rispetto ai -14,9 di settembre.
Il dato è peggiore delle attese degli analisti (-15 punti).
Nel complesso dell'Unione europea l'indicatore è pari a -13,5 punti (+0,8 punti percentuali).
(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)
(Teleborsa) 23-10-2025 16:17
Il dato è peggiore delle attese degli analisti (-15 punti).
Nel complesso dell'Unione europea l'indicatore è pari a -13,5 punti (+0,8 punti percentuali).
(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)
(Teleborsa) 23-10-2025 16:17