ESG, Gaia Rating premia la sostenibilità di A2A

(Teleborsa)

(Teleborsa) - A2A è stata riconosciuta come leader di settore, in termini di, da GAIA Rating, agenzia di rating non-finanziario, parte del, specializzata nella valutazione delle prestazioni ESG di oltre mille aziende quotate sui mercati europei.A2A ha ottenuto unocomplessivo di, distanziando di ben 26 punti la media del settore "Conventional and Renewable Energy Producer". La valutazione, in costante aumento nell'ultimo triennio, è supportata da ottimi risultati su tutte le dimensioni: Governance (70/100), Social (82/100), Environment (82/100) e External Stakeholders (73/100)."Questo nuovo riconoscimento premia la strada intrapresa da A2A volta a integrare in modo sempre più marcato la sostenibilità all'interno della nostra strategia aziendale – ha dichiarato, Direttore Communication, Sustainability and Regional Affairs di A2A – Un dialogo costruttivo con le agenzie di rating ESG diventa quindi fondamentale, nella consapevolezza che oggi e sempre di più scegliere valori responsabili significa anche migliorare le proprie performance finanziarie"".07-04-2021 11:57