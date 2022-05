Esame di guida, Giovannini: entro autunno ridurremo i tempi di attesa per la parte teorica

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Entro l'autunno dovrebbe essere colmato il gap deiper effettuare l'per la. È quanto ha affermato il ministro delle Infrastrutture e la mobilità sostenibili,, nel corso di un'audizione alla Camera. "Per gli esami di pratica la questione è più complessa" visto il limitato numero di esaminatori, ha aggiunto Giovannini, specificando che "sarà possibile recuperare parte dei ritardi, ma i tempi di recupero saranno un po' più lunghi rispetto a quelli per gli esami teorici".Il Mims sta valutando inoltre valutando la possibilità di "remotizzare" l'esame di guida pratica della patente. "Valutiamo, coerentemente con altri paesi europei – ha affermato Giovannini – la possibilità di remotizzazione per gli esami pratici"."Le recentiper ie lesono andate in parte deserte, in particolare al Nord", ha inoltre fatto sapere il ministro, aggiungendo che "su 320 funzionari di amministrazione a concorso, una quota consistente ha rinunciato a meno che non gli fosse stata indicata una sede al Sud". "Temiamo – ha concluso – che la stessa cosa possa accedere per il primo concorso per ingegneri".26-05-2022 19:14