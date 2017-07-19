Enit al Terzo Forum Nazionale su turismo sostenibile e patrimoni dell'umanità: In Italia crescono arrivi

(Teleborsa) -valutando le elaborazioni di indicatori socioeconomici chiave che descrivono il ruolo del turismo a livello nazionale e regionale: si svolge oggi ila CastelBrando, in provincia di Treviso.Una ricostruzione del valore del settore in Italia e della filiera allargata che coinvolge 16 settori e 62 sottosettori economici, anche in vista dei giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 sul turismo nei territori interessati dalle gare.che ha illustrato l'importanza del comparto turistico per la crescita socioeconomica del Paese. In Italia, infatti, il turismo genererà un contributo al PIL pari a 237,4 miliardi di euro entro la fine del 2025, candidandosi ad avere un ruolo sempre più strategico nei prossimi anni, con una crescita stimata che porterà il valore del turismo fino a 282,6 miliardi di euro entro il prossimodecennio.

Nei primi 7 mesi del 2025 l'Italia è seconda in Europa per presenze internazionali (151,8 mln) e per il totale dei soggiorni (268,4 mln), ma anche terza per afflusso domestico con 116,6 milioni di pernottamenti da gennaio a luglio. L'Italia del turismo nel 2025 ad oggi fa segnare: +5,7% di presenze totali nelle strutture ricettive tra gennaio e luglio 2025, +10,4% se guardiamo a quelle internazionali; quasi 25 miliardi di euro dal turismo internazionale nel solo primo semestre (+5,9%) con un saldo della bilancia turistica dei primi sei mesi di 9,2 miliardi (in crescita del +6,5%). Nel complesso, si conta per il 2024 una spesa turistica di 122,6 miliardi di euro da parte dei turisti italiani e di 55,2 miliardi da parte di quelli stranieri mentre per il 2025 si prevede un totale di consumi stranieri pari a 60,4 miliardi di euro e di 124,6 miliardi di euro per i consumi domestici (la crescita per i consumi italiani si stima pari al +1,6% mentre arriva al +9,4% per i consumi dei turisti stranieri). Tra le TOP 3 motivazioni dei viaggiatori stranieri che scelgono l'Italia, in testa la vacanza, poi i viaggi di lavoro occasionali, e la visita a parenti e familiari (turismo delle radici) che rappresenta la terza per numerosità passando dai 5 milioni di 2014 ai 7,7 milioni dieci anni dopo (+53%).





Ad accompagnare questi risultati, c'è un lavoro costante per conciliare i successi economici con gli aspetti di sostenibilità. Il turismo italiano è volano anche di questi valori, come testimoniato dai numeri: dal 2019 al 2023 è diminuita l'intensità delle emissioni di gas serra di viaggi e turismo (-2,9% di Emissioni di gas serra (kg CO2e) per USD di PIL turistico annuale); 15,5% di consumo di acqua dolce legato ai viaggi e turismo (metri cubi di prelievi per mille USD di PIL turistico annuale) contro il 28% circa della media mondo.



Impatto poi sul mondo del lavoro e dell'occupazione in Italia: 1,34 milioni di posti di lavoro di occupazione femminile nel turismo (filiera diretta e indiretta) in crescita sul 2019 quando erano 1,28 milioni; 48,6% di occupazione femminile diretta (707 mila) sul totale contro la media Europa del 47,8%; 17,1% di occupazione ad alta retribuzione nel turismo sul totale dell'occupazione nel 2023 contro il 15,4% di media europea e riduzione della disoccupazione giovanile con 134.000 giovani impiegati direttamente nei viaggi e turismo.

"L'intera filiera turistica genera valore sul territorio, rappresentando una leva di crescita fondamentale. I turisti scelgono l'Italia per le proprie peculiarità, per quanto abbiamo da offrire. I risultati ottenuti in questi anni mostrano come siamo in grado, come sistema Paese, di conciliare i successi economici con quelli sociali e sostenibili. Siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo e da simili occasioni di confronto nascono i successi del futuro" ha commentato, Direttore Generale ENIT.17-11-2025 14:52