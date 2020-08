ENEL X, raggiunto il traguardo di 15mila impianti domestici

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ottimizzare i consumi casalinghi e rendere le abitazioni più sostenibili garantendo un minore impatto ambientale. Questo l'obiettivo delle soluzioni tecnologiche offerte daa business line global didedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali, che ha raggiunto il. Tali apparecchi per l'efficientamento energetico – spiega Enel X in una nota – eviteranno l'immissione in atmosfera di circa, equivalenti al beneficio ambientale derivante daSi va dailper la gestione del riscaldamento, della sicurezza e dell'illuminazione per la casa, ai climatizzatori, dalle caldaie a condensazione agli impianti fotovoltaici passando per i sistemi di accumulo di energia."Il raggiungimento di questo importante risultato è in linea con la nostra ambizione di garantire ai clienti soluzioni che rendano la sostenibilità conveniente ed accessibile a tutti – afferma–. È possibile fare la differenza facendo scelte più consapevoli in termini di ottimizzazione dei consumi ed Enel X è impegnata affinché tali scelte siano anche economicamente convenienti".Homix, oltre a fornire una illuminazione smart e un sistema di sicurezza intelligente, – si legge nella nota – gestisce in modo ottimale il riscaldamento e la climatizzazione delle case, imparando le abitudini della famiglia e consentendo quindi l'uso dell'energia in modo personalizzato.06-08-2020 01:31