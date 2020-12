Enel X, accordo con Weltmeister per aumentare esportazioni di veicoli elettrici

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, la società del Gruppo Enel dedicata ai servizi e prodotti energetici avanzati, ha siglato uncon, il marchio di veicoli elettrici parte di WM Motor Technology Co, società automobilistica con sede a Shanghai specializzata nella creazione di. Enel X sosterrà lodi Weltmeister a livello globale, promuovendo l'e accelerando lo sviluppo dei mercati oltreoceano. Il lancio del primo progetto assieme è atteso in Cina nel primo trimestre del 2021.I due partner svolgeranno una cooperazione approfondita in settori quali l'esportazione di auto elettriche intelligenti e l'assistenza post-vendita, l'adeguamento delle infrastrutture di ricarica e il, nonché l'applicazione della tecnologia V2G."Questa partnership è un'ulteriore conferma della transizione di Enel X verso un modello di business pienamente sostenibile, in quanto l'azienda cerca costantemente di collaborare a livello globale con aziende che promuovono uno sviluppo duraturo e che creano reciprocamente valore condiviso per tutti gli stakeholder", ha dichiarato30-12-2020 04:57