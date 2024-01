ENEA in partnership con Gauss Fusion per l'energia nucleare

(Teleborsa)

(Teleborsa) -- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, fondata nel 2022 da aziende industriali private provenienti da Germania, Francia, Italia e Spagna, con l'obiettivo di portare avanti l'industrializzazione dell'energia da fusione nucleare, renderla scalabile e trasformarla in una realtà in Europa.La collaborazione è finalizzata infatti allo. Insieme, ENEA e Gauss Fusion intendonosoluzioni per le seguenti aree individuate come fondamentali per lo sviluppo dell'energia da fusione:Con questa partnership, che ha come mission fondamentale l'implementazione di tecnologie per portare l'energia da fusione "dal laboratorio all'utilizzo in rete" in Europa,. Dal canto suo, ENEA punta a promuovere la competitività dell'Italia nei settori dell'energia, delle nuove tecnologie e dell'ambiente, in particolare sostenendo la ricerca e lo sviluppo tecnologico.Gauss, che ha già tra i propri investitori e partner tecnologici, la holding della famiglia, azionista anche di, grazie a questo accordo rafforza il proprio; ENEA è il primo ente di ricerca italiano a collaborare con Gauss Fusion, che si pone come obiettivo la costruzione dellaper favorire l'indipendenza energetica dell'Europa."Come giovane azienda che opera nel settore della fusione, Gauss Fusion è all'avanguardia in Europa per il suo approccio industriale unico"" afferma, direttore del Dipartimento Nucleare dell'ENEA, agigungendo che la società è " un partner strategico nell'ambito del sostegno e dell'implementazione di progetti per lo sviluppo delle tecnologie di fusione"."La collaborazione con ENEA è un altro passo importante per portare l'energia da fusione dal laboratorio all'utilizzo in rete in Europa", spiega, CEO di Gauss Fusion, sottolineando "come italiana, sono particolarmente lieta di questa collaborazione con un partner prestigioso come ENEA per sviluppare ulteriormente le tecnologie e i materiali necessari per la fusione; in futuro contiamo di coinvolgere altri partner in Italia".ENEA e Gauss Fusion mettono a fattor comune competenze di rilievo nel campo della ricerca e dell'industria e i risultati di questa partnership permetteranno di accelerare in modo significativo alcuni sviluppi tecnologici necessari per la realizzazione di una centrale a fusione.31-01-2024 20:52