Enea, dal 23 al 28 novembre online la Notte europea dei ricercatori 2020

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Oltre 100 appuntamenti dal 23 al 28 novembre per lanciare launa settimana di iniziative per riscoprire la scienza grazie al, coi contributi di volti noti come Alessandro Gassmann, Mario Tozzi, Luca Mercalli, Gabriella Greison e Lorenzo Baglioni. Tante le attività: eventi e webinar dedicati al mondo della scuola, virtual tour nelle sedi degli enti e delle università, incontri con i ricercatori, laboratori e documentari. Inoltre dalle ore 19 del 27 novembre 2020 il clou della Notte dei ricercatori disarà sulla piattaforma digitale Rai Play."Sta per arrivare la Notte europea dei ricercatori – ha spiegato il climatologonel video di lancio dell'iniziativa – Gli studiosi del progetto NET - ScienzaInsieme vi intratterranno con eventi interattivi su temi scientifici di attualità come le sfide globali dei cambiamenti climatici e delle pandemie, il rischio terremoti e tsunami, le minacce delle specie aliene invasive e come funziona un supercalcolatore"."Credo che non ci sia stato nessun momento nella recente storia del Pianeta più adatto di questo per seguire quello che la scienza vuole dirci – ha sottolineato, testimonial di questa edizione della Notte per il Progetto NET – Siamo nel centro di una crisi che è quella del Covid, si prospetta una crisi ancora più grande che è quella dei cambiamenti climatici e della possibilità di un collasso del nostro ecosistema. Diamo ascolto a chi fa ricerca"."A cosa serve la divulgazione scientifica? – chiede, ricercatore CNR – Se fossimo in grado di valutare bene le cose da un punto di vista scientifico non ci saremmo bevuti stupidaggini su SARS-CoV-2 o sui cambiamenti climatici. Quando non usi metodi scientifici, non puoi analizzare i fenomeni della realtà, che sono in genere fenomeni fisici. Per fare questo, servono buoni divulgatori".In occasione dell'edizione 2020 della Notte europea dei Ricercatori gli enti e le università del network di ScienzaInsieme – NET aprono le porte delle loro sedi grazie al web, per incontrare i cittadini con molteplici attività che avranno il clou il 27 novembre, ma che saranno anticipate e seguite da tutta una serie di iniziative, trasformando così l'intera settimana in una grandeper tutti. Laè il filo conduttore di tutta l'edizione 2020. Da un lato gli appuntamenti per far capire come funziona la nostra Terra, dall'altro quelli per permettere di comprendere come dalle nostre azioni possano arrivare conseguenze significative per l'ecosistema, a partire dai cambiamenti climatici in atto.L'impossibilità di realizzare in presenza laboratori, workshop e talk non ha voluto infatti dire uno stop delle tante iniziative di divulgazione scientifica che da anni vengono portate avanti con grandissima partecipazione di pubblico. Quest'anno prosegue infattie inl'impegno di ScienzaInsieme – NET per diffondere cultura scientifica e contribuire ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle sfide globali della nostra società.Aladeriscono dieci fra i più importanti Enti pubblici di ricerca ed Università del nostro Paese: CNR (che ne è anche il capofila), ENEA, INAF, INGV, ISPRA, CINECA, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Sapienza Università di Roma, Università degli Studi della Tuscia, Università Telematica Internazionale UNINETTUNO.24-11-2020 12:41