Enav, inaugurata a Brindisi la prima Remote Digital Tower in Italia

(Teleborsa) - Presso l'aeroporto di ENAV , la società che gestisce ilin Italia, ha inaugurato la primagestita da remoto in Italia, alla presenza, tra gli altri, di Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Riccardo Rossi, sindaco della città di Brindisi, Pierluigi Di Palma, Presidente di ENAC e Antonio Maria Vasile, Presidente Aeroporti di Puglia.La nuova, grazie a sistemi sia hardware che software all'avanguardia, consente ai controllori del traffico aereo di gestire tutte le operazioni di decollo, atterraggio e movimentazione al suolo da un cosiddetto Remote Tower Module (RTM) che può essere posizionato anche a molti chilometri di distanza dall'aeroporto.All'interno dell'RTM i controllori non solo hanno una visuale migliore rispetto a quella che avrebbero dalla torre di controllo convenzionale, ma possono disporre di una serie di tool che li supportano nella, aumentando lae l'dell'aeroporto. La ricostruzione esatta dei 360° del panorama visibile da una Torre di controllo tradizionale è garantita da 18 telecamere fisse che riportano le immagini su 13 monitor ad alta definizione posizionati all'interno della Torre digitale. Grazie a sistemi basati su, è possibile integrare le immagini delle telecamere con altri dati che consentono la detezione e la tracciabilità di oggetti e mezzi in movimento direttamente nella presentazione visiva del panorama, con livelli di precisione e accuratezza superiori a quelle dell'occhio umano.Attraverso l'implementazione delle Remote & Digital Tower, prevista dal, ENAV rivoluzionerà l'infrastruttura per la gestione dello spazio aereo e le modalità di erogazione dei servizi alla navigazione aerea. Grazie alla remotizzazione delle torri di controllo su alcuni scali si potrà, ad esempio, estendere il servizio di controllo del traffico aereo H24, con conseguenti ricadute positive sul turismo e sul traffico cargo. La gestione simultanea di più torri di controllo remotizzate presso un unico centro operativo diventerà realtà nell'arco di pochi anni, ed ENAV gestirà decolli, atterraggi e movimentazione a terra in modo sempre più efficiente e flessibile, a beneficio di compagnie aeree, società di gestione e dei territori.

"La torre digitale di Brindisi è il risultato del lavoro congiunto delle persone di ENAV, dei nostri tecnici, operativi e manager, supportati da un Consiglio di Amministrazione che, fin dal giorno dell'insediamento, aveva ben chiaro l'importanza strategica dei progetti di sviluppo di ENAV. Desidero ringraziare, a nome del Gruppo ENAV, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'ENAC che hanno seguito e supportato questo progetto per tutto il percorso", ha dichiarato la PresidenteL'Amministratore Delegato di Enavha aggiunto: "oggi non inauguriamo solo una struttura operativa, ma diamo seguito e concretezza al processo di digitalizzazione e innovazione che ENAV sta implementando per rinnovare completamente i servizi alla navigazione aerea. Il nostro obiettivo è rendere sempre più efficiente lo spazio aereo, infrastruttura intangibile ma indispensabile per creare un volano di sviluppo virtuoso dell'economia dei territori ed un bilanciamento di crescita a livello nazionale. Grazie alle nuove tecnologie e alla professionalizzazione delle nostre persone stiamo migliorando i servizi senza costi aggiuntivi per l'utenza".13-06-2022 13:52