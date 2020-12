ENAV, approvata da Corte dei conti la gestione operativa 2019

(Teleborsa)

(Teleborsa) - La Corte dei conti ha approvato ladi ENAV , la società che gestisce ilin Italia. "In relazione alla qualità del servizio di controllo e coordinamento del traffico aereo, espressa comedi navigazione aerea in rotta", la gestione è risultata positiva, ha scritto la Corte dei conti in una nota, dove ha approvato anche il livello di sicurezza dell'ente, che "ha raggiuntoperformance in linea con quelli inseriti nel Performance Plan, già valutati coerenti e adeguati a contribuire agli obiettivi europei e locali in accordo con il Regolamento (UE) n. 317/2019".La Corte dei conti ha rilevato che l'esercizio finanziario della società si chiude, al 31 dicembre 2019, con unin incremento rispetto all'esercizio precedente (102,9 milioni) di 8,9 milioni. Il bilancio d'esercizio di, in linea con quello della Capogruppo, chiude con un, in incremento del 3,5 per cento, rispetto all'esercizio precedente, in cui si attestava a 114,4 milioni., che si attestano a 937,9 milioni, registrando un incremento rispetto all'esercizio precedente del 2% (917 milioni nel 2018). Tale risultato è legato principalmente all'incremento dei ricavi di rotta per le maggiori unità di servizio sviluppate nell'esercizio di tutte e tre le tipologie di traffico aereo (nazionale, internazionale e sorvolo), pari a 689,4 milioni (+6,6%) rispetto al 2018. In incremento anche i ricavi da terminale che ammontano a 231,1 milioni (+ 3,8% rispetto al 2018).Sotto il profilo economico-finanziario, tuttavia, la Corte avverte che bisogneràcon un pesante contraccolpo sul traffico aereo e il conseguente effetto sui ricavi da tariffa di ENAV. Alla luce di tale situazione, l'ente ha avviato un processo diper mitigare gli effetti dell'attuale situazione di contrazione dei ricavi da core business.31-12-2020 11:13