Enasarco, Corte Conti approva gestione 2021

(Teleborsa) - Il conto consuntivo 2021 di Enasarco evidenzia un avanzo economico didestinato quasi totalmente all'incremento della riserva legale e, solo in minima parte, alla riserva di dismissione immobiliare, interamente vincolata a favore della previdenza. Il risultato operativo,E' quanto emerge dalla relazione sulladell'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO), approvata dalla Sezione controllo enti della Corte dei Conti. L'esercizio - osserva la magistratura contabile - ha risentito del contenzioso legale relativo all'elezione degli organi di governance e della conseguente mancata approvazione dei documenti di budget 2022 e di rche inverte la tendenza degli ultimi anni e presuppone, per gli agenti di commercio, una nuova vitalità del comparto. E' necessario - ha comunque sottolineato la Corte - un assiduo monitoraggio dei saldi delle attività istituzionali e del numero degli iscritti, stante la fase di incertezza economica, nazionale e internazionale, che potrebbe mettere a rischio, nel lungo periodo, la sostenibilità previdenziale.Registra dati in crescita sul 2020 li (1.046,3 milioni di euro). Particolare attenzione è stata riservata sia al "Fondo indennità di risoluzione del rapporto" (Firr), costituito dalle somme che vengono accantonate presso Enasarco dalle aziende in favore dei propri agenti, sia alla riclassificazione contabile realizzata con la costituzione del "Fondo di allineamento Firr", con cui si è provveduto a riconciliare le partite esistenti rispetto ai debiti divenuti incerti.a fronte di un risultato 2020 ancora più negativo, mostra andamenti che richiedono scelte correttive. La gestione patrimoniale, con un risultato netto dello 0,5%, rimarca l'esigenza di migliorare una gestione ancora poco efficace e di basso profilo, soprattutto in virtù delle ingenti disponibilità liquide da impiegare, accumulatesi in virtù dei mancati investimenti della gestione provvisoria.Il contesto complessivo - conclude la Corte - riche colga al meglio le opportunità offerte dal mercato e garantisca le prestazioni previdenziali in favore degli iscritti.10-08-2022 10:37