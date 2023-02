ENAC: "Premio Fiorenza de Bernardi" a tre giovani pilote

(Teleborsa)

(Teleborsa) -celebra le giovani donne nell'aviazione con il. Oggi presso la sede dell'Ente, in tre hanno ricevuto il riconoscimento per aver conseguito la licenza di pilota in giovanissima età. Il Premio è stato istituito dall'Enac nel 2020 in onore dellaprima donna pilota di linea italiana, con l'obiettivo di promuovere la cultura aeronautica e l'inserimento delle donne nel settore dell'aviazione civile. L'evento – fa sapere ENAC in una nota – è stato organizzato nell'ambito delle iniziative collegate all'11 febbraio, la giornata internazionale dedicata alle ragazze e alle donne nella scienza, voluta dall'ONU proprio per incentivare l'accesso paritario delle donne nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).Il riconoscimento è stato ideato come, ma anche come esortazione che l'Enac rivolge al mondo femminile per far accrescere la consapevolezza delle straordinarie opportunità e prospettive professionali che il settore puòoffrire. "C'è sempre più bisogno – evidenzia l'ENAC – della visione dei giovani per costruire il futuro, soprattutto ora che è stato avviato il passaggio dall'aviazione civile al comparto aerospaziale".Questi inata nel 2005, la più giovane ad aver conseguito nel 2022 la licenza di aliante (Glider SFCL);nata nel 2004, la più giovane ad aver conseguito nel 2021 la licenza PPL(A), Licenza di Pilota privato di velivolo;nata nel 2002, la più giovane ad aver conseguito nel 2022 una licenza commerciale CPL(A), Commercial Pilot Licence.I riconoscimenti sono stati consegnati dal presidente dell'Enac,, e dal direttore Generale,, che si sono congratulati con le giovani donne per "la passione che nutrono nei confronti del volo, augurando loro un futuro pieno di riconoscimenti professionali anche nell'ambito dell'aviazione civile".23-02-2023 16:48