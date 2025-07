Emissioni, Ue propone taglio 90% al 2040 con flessibilità

(Teleborsa)

(Teleborsa) - La Commissione europea propone di ridurre lerispetto ai livelli del 1990 come tappa intermedia per la neutralità climatica entro metà secolo. E' quanto prevede il target climatico al 2040 adottato dall'Esecutivo europeo che, come anticipato, offre ai governi una serie di opzioni di flessibilità per il raggiungimento dell'obiettivo.Tra queste,a crediti di compensazione internazionale del carbonio nel computo delle emissioni: l'Ue potrà acquistare 'crediti' da azioni green svolte all'estero fino a una quota massima del 3% delle emissioni nette dell'Ue nel 1990."Per il futuro della competitività Ue dobbiamo avere target chiari e ambiziosi per il 2040", dice il ministro per il Clima, l'Energia e le Utilityin un punto stampa organizzato, in occasione dell'inizio della presidenza di turno dell'Ue, con alcune testate europee tra le quali Ansa spiegando che alla proposta della Commissione seguirà "un primo round di discussioni"."La priorità dell'Italia è evitare che la definizione di nuovi obiettivi climatici riproponga impostazioni ideologiche, target e scadenze che non siano sostenibili dalle famiglie e dalle imprese europee che devono essere competitive nel mondo. Ne va anche della credibilità dell'Europa."Come ho ribadito anche durante l'ultimo Consiglio Ambiente dell'Unione Europea, qualsiasi nuova proposta deve prevedere flessibilità, tempistiche e misure concrete che riconoscano anche le specificità dei singoli Paesi". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,"Parlo di principi come neutralità tecnologica, semplificazione, sostenibilità finanziaria degli interventi, su cui l'Italia ha già avanzato proposte concrete, come l'uso dei biocarburanti, la definizione di nuovi strumenti02-07-2025 19:51