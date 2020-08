Emirates torna a volare a Kuwait City e Lisbona

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ad agostotorna a volare in Kuwait e Portogallo. La compagnia aerea ha infatti annunciato che riprenderà i servizi passeggeri a(5 agosto) e(16 agosto). Questo porterà il network passeggeri di Emirates a 70 destinazioni in agosto, oltre il 50% della sua rete di destinazioni pre-Covid.In, Emirates è attiva su Roma e Milano, con un volo giornaliero per Dubai.I voli da Dubai a Kuwait City opereranno come un servizio giornaliero e i voli da Dubai a Lisbona opereranno tre volte a settimana. I voli saranno operati con l'e possono essere prenotati su sito della compagnia aerea o tramite agenzie di viaggio.La compagnia aerea nella stessa nota ha ricordato che è possibile fermarsi o recarsi a, dato che la città è stata riaperta ai visitatori sia per affari che per piacere, e che i testsono obbligatori per tutti i passeggeri in arrivo e in transito nella città (e negli Emirati Arabi Uniti), inclusi cittadini degli Emirati Arabi Uniti, residenti e turisti, indipendentemente dal paese di provenienza.05-08-2020 03:17