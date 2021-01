Edison, acquistato il 70% di E2i Energie Speciali e risolta partnership con F2i

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Edison ha acquistatoil, società leader nel settore eolico di cui già deteneva 30%. In questo modo è statatra le due realtà avviata nel 2014. Il closing dell'operazione è previsto nel primo trimestre del 2021.E2i Energie Speciali ha un portafoglio impianti composto daper una capacità installata di 706 MW, cui si aggiungono 4 progetti per 74 MW, e 3 impianti fotovoltaici di piccola taglia. La società opera in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Sicilia e produce circa 1 TWh di energia elettrica all'anno, pari al consumo medio annuo di 370.000 famiglie."Edison è- ha affermato l'- Con questa operazione dimostriamo concretamente l'impegno che abbiamo assunto nel settore delle energie rinnovabili e il contributo che intendiamo dare al raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al nostro partner F2i, con cui dal 2014 a oggi abbiamo affrontato tante sfide che ci hanno portato a essere tra i maggiori protagonisti dell'eolico".Contestualmente a questa operazione, società partecipata dai. IDG gestisce le reti e gli impianti per ladi Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Veneto e ha 152 mila clienti. Il closing di questo secondo accordo, che è soggetto all'approvazione dell'Antitrust, è previsto entro il primo quadrimestre 2021."F2i continua con determinazione nel suo impegno per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili attraverso il nostro fondo abbiamo infatti creato, il principale operatore fotovoltaico italiano, e tra i primi in Europa, con una potenza installata di circa 1.000 Megawatt e altri 1.000 Megawatt in fase di sviluppo - ha dichiarato- Concludiamo la positiva collaborazione nell'eolico con Edison per concentrarci sulla crescita di, operatore integrato per la transizione energetica e leader di mercato nei canali digitali".14-01-2021 09:10