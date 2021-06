Draghi: ripresa sia rapida, ma anche giusta e duratura

(Teleborsa)

(Teleborsa) -non sono solo unite daSono partner strategici negli ambiziosi progetti che abbiamo davanti in Europa. La transizione ecologica, la digitalizzazione, la trasformazione delle nostre città. Insieme a Francia, Germania, e gli altri Stati membri vogliamo costruire. Che superi le tradizionali divisioni trasi mostri unita nel confronto con le altre potenze globali del nostro tempo". Lo ha detto il Premierintervenendo a Barcellona al foro di dialogo"Il, conda spendere entro ilrappresentaper rispondere alle sfide. Italia e Spagna ne sono i due principali beneficiari, per un totale diMa i piani nazionali di ripresa e resilienza non sono solo un insieme di numeri, obiettivi e scadenze. Sono emblematici", ha aggiunto."L'accordo sui fondioggi non sarebbe una realtà senza il contributo e l'accelerazione di questo dibattito che hanno intrapreso i governi della Spagna e dell'Italia nei momenti difficili e oscuri della pandemia". E' quanto ha sottolineato il Premier spagnolo Pedro Sánchez. "Insieme siamo più forti", ha aggiunto Sánchez, che ha anche ricalcato lae "l'interesse particolarmente intensi tra i cittadini della Spagna e dell'Italia"In una fase di profonda trasformazione come quella attuale,ntendiamo rafforzare il modello sociale europeo, per renderlo all'altezza delle sfide dei nostri tempi", ha sottolineato il Presidente del Consiglio italiano per il quale "stato un primo passo e può diventare fondamentale, sono certo che abbiamo identità di vedute su questo argomento""La ripresa economica dalla pandemiasottolinea. "Dopo la crisi sanitaria, Italia e Spagna hanno l'opportunità di costruire società"L'impegno dell'Italia" sulla"e in particolare sulla connettività, è massimo. Auspichiamo pertanto ci sia una pronta, profonda collaborazione tra la Commissione Europea e i governi", ha proseguito Draghi. "Per la transizione digitale, il Piano italiano stanzia oltre un quarto dei fondi del programma Next Generation EU. Intendiamo aumentare la produttività e l'innovazione, e colmare i divari territoriali esistenti. Investiamo oltrein tutto il Paese una connettività ad alta velocità. Digitalizziamo, poi, i servizi della pubblica amministrazione e mettiamo in sicurezza i dati, con la prima strategia nazionale di migrazione al cloud. Snelliamo le procedure amministrative e rafforziamo l'identità digitale", conclude.Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, per rigenerare gli spazi urbani, investiamo più diper sviluppare un trasporto locale più sostenibile.. Valorizziamo gli spazi verdi, in particolare nelle 14 città metropolitane. Investiamo più di due miliardi per tutelare e valorizzare il patrimonio storico, architettonico e culturale delle città d'arte e trasformare il modello di sviluppo dei nostri centri storici"."La tdice Draghi per il quale "Investire in una maggiore sostenibilità ambientale - aggiunge - vuol dire anche aiutare la crescita economica e l'occupazione. L'Italia ha allocato quasi il 40% dei fondi Next Generation EU alla transizione ecologica, che equivalgono a quasi 75 miliardi nei prossimi 5 anni. Ci impegniamo per la riduzione attiva delle emissioni e proseguiamo l'impegno di decarbonizzazione intrapreso in questi anni. Promuoviamo le energie rinnovabili, scommettiamo sull'idrogeno e incentiviamo l'efficienza energetica degli edifici. Ci impegniamo nella tutela del territorio e nel contrasto al degrado ambientale, con misure per oltre 15 miliardi. Investiamo nella protezione delle risorse idriche e marine, nella salvaguardia della biodiversità e nel ripristino di ecosistemi sani""Alle porte del prossimo Consiglio europeo condividiamo la richiesta urgente all'Europa di giungeree, bilanciando i principi di umanità, solidarietà e responsabilità condivisa": questa la linea che emerge al termine del bilaterale. Si è discusso di immigrazione, della necessità che l'Europa concluda il Patto di immigrazione e di asilo, un obiettivo per il quale "