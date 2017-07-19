Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
DPFP, Senato approva la risoluzione di maggioranza
(Teleborsa) - Il Senato ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sul DPFP, votandola con 93 voti a favore e 54 contrari. Approvato anche un emendamento che contiene una "correzione tecnica" sul quale il Governo aveva giù dato parere favorevole.
"Il Documento Programmatico di Finanza Pubblica conferma la volontà del Governo di consolidare i conti pubblici senza frenare la crescita", ha sottolineato il sottosegretario all'Economia e alle Finanze Sandra Savino al termine dei lavori dell'Aula, aggiungendo "negli ultimi mesi il Governo ha accelerato l'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, preparandosi agli impegni del nuovo Piano strutturale di bilancio. I risultati raggiunti e il rispetto delle scadenze stanno già producendo effetti positivi sull'economia italiana e aprono prospettive di ulteriore crescita".
"Proseguiremo su un percorso di serietà e realismo che mette al centro il sostegno al lavoro e ai redditi medio-bassi, il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, le politiche per la natalità e la famiglia, il rilancio degli investimenti e il sostegno agli enti locali per contrastare lo spopolamento e valorizzare borghi e aree interne. L'Italia è tornata a essere un interlocutore credibile in Europa e un Paese che cresce con equilibrio", ha concluso Savino.
La risoluzione della maggioranza, approvata dal Senato, impegna il Governo a "conseguire la traiettoria di spesa netta programmatica nel periodo di riferimento del Documento", "proseguire nell'attuazione delle riforme e degli investimenti pubblici negli ambiti indicati nel PNRR e nel PSBMT" ed a prevedere nella Manovra una serie di misure: misure fiscali a sostegno dei redditi da lavoro, iniziative a supporto delle famiglie, iniziative in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento sulla base della variazione della speranza di vita, con tutele per lavoratori usuranti e gravosi, finanziamento ulteriore della spesa sanitaria, , provvedimenti per le imprese volti a favorire gli investimenti, il consolidamento della base occupazionale e della produttività, iniziative di pacificazione fiscale rivolte ai contribuenti e tese allo smaltimento del magazzino fiscale. In aggiunta, il governo si impegna ad "incrementare il livello della spesa per la difesa e la sicurezza nazionale, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale".
Le opposizioni - Pd, M5S, Avs e Iv - hanno presentato un'unica risoluzione per denunciare "la totale mancanza di una visione di politica economica a distanza di tre anni dall'insediamento dell'esecutivo". "L'unica vera novità - si evidenzia- è l'aumento senza precedenti delle spese per il settore della Difesa, un incremento dello 0,5 per cento del PIL pari a quasi 23 miliardi di euro complessivi in più nel triennio". La risoluzione impegna il Governo a a "predisporre con urgenza" misure a sostegno di imprese e famiglie ed un piano di interventi per contrastare l'effetto dei dazi., oltre a finanziare la sanità pubblica ed evitare l'ulteriore aumento dell'età pensionabile.
