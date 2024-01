Doorway: CDP Venture Capital SGR, Caio e Angels4Women sottoscrivono l'aumento di capitale

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, Società Benefit, annuncia l'ingresso di Fondo Rilancio Startup die altri investitori protagonisti della finanza nella propria compagine sociale. Laper supportare tech entrepreneur, tra cui ACBC, Hlpy, Smartpricing e Vitesy, ha portato a termine un aumento di capitale con versamenti per complessivi 2.316.200 euro, di cui 101.115,30 destinati al nominale (che raggiunge i 569.640,56 euro) e 2.215.084,69 di sovrapprezzo.CDP Venture Capital SGR, con il Fondo Rilancio, entra nella società convertendo il finanziamento effettuato nel 2021 per 550.000 euro. Altri 1,76 milioni di euro, complessivamente, sono stati sottoscritti da investitori del calibro di Francesco Caio, Alberto Grignolo, già COO di Yoox, Alessandro Bonfiglioli, Enrico Donati, Giorgio De Giorgi, Piercarlo Gera, già Senior Managing di Accenture, Marco Occhetti e Pietro Saccomandi di Leonteq, Buono & Partners, Maddalena Marchesini, Paola Elena Lanati e Angels4Women, associazione composta da Business Angel che investe in startup fondate da donne ad elevato potenziale di crescita.e delle sue potenzialità - commenta, Business Angel dell'Anno 2021 e vincitrice del premio Woman Of The Year 2023 ai FinTech Awards -. Grazie a questo aumento di capitale Doorway potrà accelerare nella costruzione di un'economia innovativa, sostenibile ed inclusiva mediante la leva dell'investimento privato in iniziative ad alto contenuto innovativo e tecnologico, selezionate per la qualità della crescita di valore, dell'impatto sociale, della sostenibilità e dell'attenzione alla parità di genere".La notizia dell'aumento di capitale ha fatto da sfondo al primo evento organizzato da Doorway, il 23 gennaio a Milano, con il nuovo format di confronto fra aziende innovative e investitori di prestigio. "Innovate&Invest - where innovators meet investors: #01 Empowerment the Future of AI" è stato il tema della serata: sulla ribalta Francesco Caio, un protagonista assoluto del mondo della finanza, ed esperto di digitalizzazione con esperienza di amministratore delegato di multinazionali, pubbliche e private, in Italia e all'estero, tra cui Cable & Wireless, Avio e Poste Italiane, nonché consulente per i governi inglese e italiano nella definizione delle politiche industriali per lo sviluppo delle reti a banda larga. Le imprese innovative sono state rappresentate da Fantix.ai, una delle punte di diamante nel settore dell'Intelligenza Artificiale e dei Big Data, che sta sviluppando un motore di conoscenza federato che consente alle imprese di ottenere risposte cruciali sui loro clienti, con la presentazione del team e delle attività della startup che ha in corso una campagna di fundraising (target 500.000 euro, chiusura entro il 28 febbraio) sulla piattaforma Doorway.25-01-2024 13:20