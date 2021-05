Dl Sostegni, Senato vota la fiducia con 207 sì

(Teleborsa)

(Teleborsa) -al governo sul, passata con 207 voti a favore, 28 contrari e 5 astensioni. Il provvedimento, che scade il 21 maggio, dovràper il via libera definitivo.La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha deciso di far slittare l'esame dal 12 al 17 maggio ed anche in questo caso il governo porrà la fiducia sul provvedimento.La tensione nel pomeriggio è salita quanto la Ragioneria generale dello Stato ha bocciato la norma del dl Sostegni relativa alla cedibilità del credito di imposta per l'acquisto dei beni strumentali previsti dal Piano Transizione 4.0, il cosiddetto "Superbonus per le aziende", rilevando "effetti finanziari particolarmente significativi" a carico della finanza pubblica.Si è sollevato il Movimento 5 Stelle, che ha parlato di decisione incomprensibile e immotivata", riproponendosi di ripresentare la norma nel Sostegni Bis.06-05-2021 08:53